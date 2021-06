OnePlus Nord CE 5G oficjalnie. Xiaomi w opałach?

Dawno nie widzieliśmy tak opłacalnego urządzenia od OnePlusa.

Wydajność, bateria i polskie ceny

Doczekaliśmy się oficjalnej premiery modelu Nord CE 5G, który jest swoistym powrotem do korzeni OnePlusa. To pierwszy smartfon tej firmy od bardzo dawna, którego cena pozytywnie zaskakuje. Ale zacznijmy od początku.Wygląd Nord CE 5G to najprawdopodobniej jego najsłabsza strona - nie można powiedzieć o nim nic złego, jednak urządzenie nie ma w sobie nic oryginalnego i przypomina wszystkie inne smartfony z serii Nord. Model jest dostępny w trzech kolorach: Charcoal Ink, Blue Void i Silver Ray. OnePlus chwali się, że Nord CE 5G jest najcieńszym urządzeniem firmy od czasu 6T. Grubość obudowy to zaledwie 7.9 mm, a waga to 170 g. Część użytkowników zapewne ucieszy się z obecności fizycznego złącza słuchawkowego 3,5 mm.6,4-calowy ekran smartfona jest wykonany w technologii AMOLED, ma rozdzielczość 2400 x 1080 pikseli i częstotliwość odświeżania 90Hz. Nord CE jest wyposażony w potrójny aparat 64 MP z przysłoną f/1,79 i dodatkowym ultraszerokokątnym obiektywem 119°. Przednia kamera ma matrycę 16 MP.Za wydajność odpowiedzialny jest procesor Qualcomm Snapdragon 750 5G, wspierany przez 8 lub 12 GB RAM i 128 lub 256 GB miejsca na pliki. Akumulator ma pojemność 4500 mAh i jest wyposażony w technologię WarpCharge 30T Plus, dzięki której naładujemy telefon od 0 do 70 procent w zaledwie pół godziny. Na pokładzie urządzenia znajdziemy Androida 11 z nakładką OxygenOS.Najważniejszą informacją z całej specyfikacji jest jednak cena prezentowanego modelu. W Polsce, za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej zapłacimy tylko 1499 złotych. Odmiana 12 GB / 256 GB jest o 300 złotych droższa. Są to bardzo rozsądne kwoty, które sprawiają, że model może konkurować nie tylko z Samsungiem i Sony, ale też Xiaomi, Oppo i całą resztą chińskich marek, które królują w średniej półce.OnePlus Nord CE 5G będzie dostępny w sprzedaży od 21 czerwca. Wcześniej, można go zamówić w ramach akcji przedsprzedażowej, która już trwa już teraz, do północy 12 czerwca.Źródło: mat. prasowy