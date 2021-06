Nokia w końcu zaprezentuje tani smartfon z 5G?

Na taki model czeka wiele osób.

Jak na razie rządzą Chińczycy

Na liście benchmarku Geekbench pojawił się nieznany dotąd model Nokii o oznaczeniu XR20. Jego specyfikacja wskazuje na to, że będzie to sprzęt z najniższej półki cenowej. Świadczyć ma o tym przynajmniej obecność procesora Snapdragon 480, który w założeniu został stworzony dla najtańszych modeli. Co ważne, jest to układ wyposażony w moduł 5G. Geekbench zdradza też, że urządzenie będzie miało 4 GB pamięci RAM i domyślnie zainstalowanego Androida 11.Niestety, w przypadku Nokii obecność niskobudżetowego procesora nie jest gwarancją atrakcyjnej ceny. Snapdragon 480 zasila już jednak dwa modele ze średniej półki od tego producenta - X10 oraz X20, więc może tym razem doczekamy się “budżetowca” z prawdziwego zdarzenia.Pojawienie się modelu w bazie aplikacji do sprawdzania wydajności świadczy o tym, że producent przeprowadza ostatnie testy przed wprowadzeniem urządzenia na rynek. Możemy więc oczekiwać, że o XR20 dowiemy się więcej już w ciągu najbliższych tygodni.Na prawdę tani model z 5G z pewnością ucieszyłby dużą ilość klientów. Jak na razie w kategorii niedrogich sprzętów z najnowszym standardem sieci rządzą chińscy producenci. Propozycje, takie jak Realme 7 5G, czy Xiaomi Redmi Note 10 5G, to na polskim rynku wydatek około 700/800 złotych. Najtańszy Samsung z 5G kosztuje z kolei już ponad 1000 złotych (A32 5G).Warto jednak zauważyć, że 5G i tak bardzo szybko stało się ogólnodostępne. W przypadku poprzednich generacji sieci, musieliśmy czekać znacznie dłużej, zanim ich obsługa została wprowadzona do urządzeń ze średniej i niższej półki.Źródło: Phonearena , fot. tyt. Nokia