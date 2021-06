Duży wyciek urządzeń Realme: laptop i nowy smartfon w drodze

Źródło: Android Authority

Będzie też smartfon wyglądający jak Galaxy A52 i Oppo Reno 5

W bazie chińskiego urzędu telekomunikacyjnego TENAA został zarejestrowany model oznaczony kodem Realme RMX3366. Ze względu na charakterystyczną wyspę z aparatami urządzenie na pierwszy rzut oka wygląda identycznie jak obecne już na rynku modele Galaxy A52 lub Oppo Reno 5. Jeśli przyjrzymy się bliżej, widać jednak, że to nowy smartfon Realme.



W bazie możemy znaleźć częściową specyfikację nadchodzącego modelu. Będzie on wyposażony w 6,55-calowy wyświetlacz OLED z zakrzywionymi krawędziami, najprawdopodobniej o rozdzielczości Full HD. Na obudowie nie widać też czytnika linii papilarnych, więc można śmiało założyć, że zostanie on ukryty pod panelem.





Źródło: TENAA



Co ciekawe, wbudowany akumulator ma mieć konstrukcję dwukomorową o sumarycznej pojemności równiej 4400 mAh (2 x 2200 mAh). Na liście wyposażenia znalazł się też Android 11, który pewnie tradycyjnie będzie przykryty nakładką Realme UI 2.0.



Niektóre portale branżowe wspominają, że 15 czerwca, oprócz laptopa i nowych smartfonów, możemy zobaczyć też tablet Realme Pad. Niestety, nie wiemy na razie nic na temat jego specyfikacji oraz wyglądu.



Źródło:



Na krawędziach możemy zauważyć dwa porty USB Typu C oraz dwa otwory w których najprawdopodobniej schowane są głośniki. Jedno z ujęć przedstawia urządzenie z włączonym ekranem, co zdradza, że na pokładzie znajdziemy system Windows 10. Nie wiemy na razie nic o specyfikacji, jednak można podejrzewać, że będzie to sprzęt najwyżej ze średniej półki - Realme specjalizuje się w sprzętach wyróżniających się przede wszystkim atrakcyjną ceną.