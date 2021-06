Smartwatche Huawei Watch 3 w Polsce już 17 czerwca. Ruszył konkurs

Coś dla fanów futbolu.

Konkurs i nowe smartwatche Huawei

Już za kilka dni w Polsce ruszy sprzedaż nowej serii inteligentnych zegarków Huawei Watch 3. Z okazji rychłego rozpoczęcia przedsprzedaży, popularny producent zorganizował konkurs przeznaczony przede wszystkim dla fanów piłko nożnej. W związku z nadchodzącym EURO 2020 nagrodami są prawdziwe rarytasy - koszulki z autografem ambasadora marki, Roberta Lewandowskiego. Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro to najnowsze inteligentne zegarki Huawei, pracujące w oparciu o autorski system operacyjny HarmonyOS. Jeśli uważnie śledziliście medialne doniesienia, mogliście je obejrzeć 2 czerwca, w trakcie globalnej premiery. 17 czerwca oba urządzenia trafią do przedsprzedaży w Polsce. W oczekiwaniu na ten dzień, fani marki i piłki nożnej mogą zawalczyć w konkursie o koszulki z podpisem Roberta Lewandowskiego.Aby zdobyć nagrody, wystarczy w poście konkursowym odpowiedzieć na pytanie: "Jakie sytuacje sportowe powodują, że twój puls sięga zenitu?". Odpowiedzi można umieszczać w formie tekstu, grafiki, zdjęcia, wideo lub kolażu. Koszulką zostanie nagrodzonych 10 najciekawszych i najbardziej kreatywnych prac. Konkurs potrwa do 16 czerwca.Największymi atutami nowych produktów Huawei mają być długi czas pracy na jednym ładowaniu oraz funkcje monitorowania zdrowia i aktywności fizyczne, w tym nowości: mierzenie temperatury ciała, wykrywanie upadku, a nawet czujnik mycia rąk. Modele różnią się od siebie paroma drobiazgami, w tym wyglądem. Huawei Watch 3 Pro ma masywniejszą kopertę z tytanu, a wyświetlacz okalają niewielkie ramki, natomiast zwykły Watch 3 ma ekran niemal bezramkowy i stalowy korpus. System HarmonyOS w najnowszej serii smartwatchy przynosi zupełnie nowy wygląd interfejsu.Model Pro oferuje nieco lepsze osiągi. Bateria w Watch 3 Pro działa nawet do 3 tygodni na jednym ładowaniu w trybie ultra, 7 dni w trybie LTE oraz 5 dni w trybie smart (podczas korzystania z funkcji eSIM). Model Watch 3 w trybie ultra umożliwia do 2 tygodni pracy na jednym ładowaniu, natomiast w przypadku korzystania z eSIM – do 3 dni. W obydwu modelach, zaledwie 10 minut bezprzewodowego ładowania pozwala na doładowanie baterii do 20% i 15 godzin pracy w trybie LTE.Smartwatche z serii Watch 3 obsługują aż 100 trybów sportowych, w tym 19 profesjonalnych dyscyplin, 12 rodzajów aktywności na świeżym powietrzu oraz 7 treningów halowych. Urządzenia rejestrują kluczowe dane takie jak czas trwania treningu, spalone kalorie, tętno, postęp ćwiczeń czy czas regeneracji.Źródło: Huawei