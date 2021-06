Za 1,5 roku co drugi smartfon będzie miał 5G

Nowy raport zakłada bardzo szybki rozwój sieci.



Counterpoint Research i marka Realme połączyły siły, aby zbadać możliwości rozwoju sieci 5G w najbliższych miesiącach. Efekty badania są bardzo obiecujące, o czym możemy przeczytać w udostępnionym raporcie.



Według niego, globalny rozwój 5G dokonuje się znacznie szybciej niż miało to miejsce w przypadku poprzednich generacji sieci telekomunikacyjnej. W pierwszym kwartale 2021 r., prawie co trzeci smartfon sprzedany na świecie obsługiwał sieć 5G. Jest to z pewnością zasługa samych producentów, którzy starają się implementować moduły obsługujące najnowszą sieć do coraz tańszych modeli. Obecnie, nie jest problemem znaleźć urządzenia w niego wyposażone, które kosztują mniej niż 1000 złotych.



Jak możemy przeczytać w raporcie, w 2020 r. telefony w segmencie cenowym od budżetowego do średniego stanowiły prawie 40 procent wszystkich sprzedanych urządzeń 5G. Zakładając, że średnie ceny sprzedaży będą dalej spadać, przewiduje się, że do końca 2022 r. co drugi smartfon sprzedawany na świecie będzie obsługiwał 5G.



Wschodzące rynki mogą okazać się kluczowe

Aktualnie, to rozwinięte rynki napędzają rozwój sieci, jednak według raportu ten trend może się zmienić z uwagi na coraz więcej wdrożeń komercyjnych usług 5G na rynkach wschodzących.



“To świetna informacja, że globalny wskaźnik przyjmowania 5G stale rośnie, a rynki rozwinięte odnotowują poziom adopcji zbliżający się do 80%-90%. Cieszy nas także fakt, że gospodarki wschodzące mają stać się kolejnym dużym motorem wzrostu 5G” - komentuje Sky Li, CEO Realme.



Jak informuje sieć Plus, w Polsce na razie zasięgiem 5G jest objętych około 12 milionów obywateli. Według prognoz firmy Ericsson w 2023 roku ma to być już 90 procent populacji i 58 procent terytorium naszego kraju.



Źródło: mat. prasowy, fot. tyt. Unsplash