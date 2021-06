Oppo Enco Air w Polsce. Alternatywa dla AirPods za połowę ceny

Nowe słuchawki bezprzewodowe z wydajną baterią i sterowaniem dotykowym.

Dedykowana aplikacja i certyfikat TÜV Rheinland

Oppo rozwija się ostatnio nie tylko na rynku smartfonów, ale także w obszarze urządzeń audio i IoT. Marka chwali się, że doskonali m.in. zaawansowane technologie dźwięku, które wykorzystywane są w kolejnych modelach słuchawek.W przypadku nowo wprowadzonego na rynek modelu Oppo Enco Air, skupiono się na dopracowaniu brzmienia, które zapewnić ma większy, 12-milimetrowy przetwornik. Dzięki jego obecności, użytkownik ma cieszyć się solidnymi basami, gładkimi wysokimi tonami i bogactwem tonów średnich. Odtwarzana muzyka ma cechować się również wyjątkowo czystym brzmieniem.Komfortowe prowadzenie rozmów zagwarantować mają dwa mikrofony, spośród których jeden ma wyłapać dźwięki z otoczenia, a drugi – położony niżej – wyodrębnić ludzki głos.Kluczową cechą słuchawek Enco Air ma być długi czas pracy baterii. Według producenta, użytkownicy Enco Air będą mogli na jednym ładowaniu słuchać muzyki do 4 godzin, przez 2,5 godziny prowadzić rozmowy, a etui ładujące pozwoli w sumie na 24 godziny użytkowania.O nowoczesności słuchawek Enco Air świadczy możliwość sterowania dotykowego. Za pomocą dwukrotnego dotknięcia słuchawki można przełączyć utwór lub odebrać połączenie. Trzykrotne dotknięcie pozwala natomiast na przywołanie asystenta głosowego Google.Bardziej zaawansowana obsługa bezprzewodowych słuchawek Oppo ma być możliwa z poziomu autorskiej, dostępnej na polskim rynku aplikacji HeyMelody, która jest dostępna do pobrania zCo ciekawe, Enco Air otrzymały certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający podobno “wysoką wydajność i znikome opóźnienia”. Są to pierwsze słuchawki TWS na świecie, które mogą pochwalić się tym certyfikatem.Jedna słuchawka waży 3,75 grama i jest też odporna na zachlapania, co z kolei potwierdza inny certyfikat - IPX4.Słuchawki Oppo Enco Air można kupić w kolorze białym, od 11 czerwca 2021 roku, w sugerowanej cenie detalicznej 399 zł. To dokładnie połowa ceny najtańszych słuchawek bezprzewodowych od Apple, czyli AirPods drugiej generacji.Źródło: mat. prasowy