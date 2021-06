Facebook stworzy własnego smartwatcha. To brzmi, jak idealne urządzenie do szpiegowania

Kto to ubierze?





Facebook chce żebyś ubrał jego zegarek





fot. Brett Jordan

Powracają informacje i przecieki na temat autorskiego, inteligentnego zegarka od Facebooka. Okazuje się, ze firma Marka Zuckerberga faktycznie pracuje nad tego typu produktem – jak dowiedział się serwis TheVerge. W porównaniu do innych konstrukcji dostępnych obecnie na rynku smartwatch Facebooka będzie dość specyficzny.Na czym więc będzie polegała jego oryginalność? Między innymi na tym, że ze swoją specyfikacją będzie wręcz wymarzonym urządzeniem do szpiegowania i pozyskiwania danych na temat użytkownika.Inteligentny zegarek Facebooka ma zostać wyposażony w wyświetlacz z dwoma aparatami, które będzie można odłączyć od nadgarstka, aby… robić zdjęcia i filmy. Materiały będzie można oczywiście natychmiastowo udostępnić na Instagramie oraz Facebooku.Kamera, która znajdzie się na przednim panelu smartwatcha będzie służyła również do wideorozmów – zapewne przy wykorzystaniu komunikatora Messenger. Sensor z tyłu pozwoli na wykonanie wspomnianych zdjęć i filmów. Facebook ma także podobno rozmawiać z firmami produkującymi akcesoria, aby stworzyć szeroki wybór zastosowań dla swojego inteligentnego zegarka oraz jego odłączanego aparatu.W skrócie: chodzi o to, aby użytkownicy mogli korzystać z zegarka niczym ze smartfona. Pytam tylko… po co dublować funkcje?Facebook nie po raz pierwszy podchodzi do stworzenia swojego własnego produktu, na którym mógłby zarabiać oraz z którego mógłby pobierać jeszcze więcej danych niż dotychczas. Nowe plotki mówią o tym, iż przedsiębiorstwo chciałoby także postawić na w pełni niezależny ekosystem z kartą eSIM w zegarku. To coś na podobiznę funkcjonalności dostępnej obecnie w smartwatch Apple.Kiedy możemy spodziewać się premiery? Jeśli plotki się potwierdzą, to smartwatch Facebooka pojawi się na rynku w okolicach lata 2022 roku. Przez najbliższe 12 miesięcy dowiemy się więc zapewne jeszcze więcej na temat tego sprzętu.Na ten moment sam pomysł nie wygląda bowiem na coś, co mogłoby odnieść spektakularny sukces.Źródło: Engadget / fot. Rachit Tank - Unsplash