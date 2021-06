Microsoft Surface Duo 2 z topową specyfikacją jeszcze w tym roku

W końcu ten model może mieć sens.

Tym razem flagowiec z prawdziwego zdarzenia

Ubiegłoroczny powrót Microsoftu do branży mobilnej nie był z pewnością taki, jak oczekiwała większość klientów. Surface Duo to ciekawe urządzenie, które mimo dobrego pomysłu i ciekawej formy, zostało zabite przez brak topowej specyfikacji i wygórowaną cenę. Przypomnijmy, że w momencie premiery kosztowało 1399 dolarów, a jego podzespoły są słabsze od topowych modeli z 2019 roku. Co więcej, wielu recenzentów narzeka na liczne problemy z oprogramowaniem, które nie jest podobno odpowiednio przystosowane do obsługi dwóch ekranów.O słabych wynikach sprzedaży świadczy drastyczna obniżka ceny tego modelu, który w maju został przeceniony aż o 50 procent i teraz kosztuje 699 dolarów. Microsoft wierzy jednak w pomysł składanego smartfona z dwoma ekranami i planuje prezentację drugiej generacji modelu Duo. Jak donoszą branżowe media, może wydarzyć się to jeszcze w tym roku.Jak możemy dowiedzieć się z kilku niedawnych przecieków, Surface Duo 2 nie będzie już odstawał od największych rywali, jeśli chodzi o specyfikację. Wydajność ma zostać powierzona najnowszemu i najlepszemu obecnie procesorowi Qualcomm Snapdragon 888, możliwe nawet, że w wersji plus. Sprzęt zostanie też wyposażony w moduł NFC.Konstrukcja smartfona ma być taka sama, jak w pierwszej generacji, a więc będzie to dwuekranowy składany model, bez zewnętrznego wyświetlacza. Na obudowę trafi jednak pełnoprawny aparat, którego brakowało w pierwszej generacji. Przecieki sugerują, że będzie on miał 11-megapikselową matrycę.Duo 2 ma od początku pracować pod kontrolą Androida 11 z nakładką Microsoftu. W tym wypadku jednak producent zamierza dopracować software tak, aby wykorzystywał pełnię możliwości dwóch ekranów. Podobno, została do tego celu zatrudniona nawet specjalna firma programistyczna.Źródło: Phonearena , fot. tyt. Microsoft