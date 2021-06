Przydatne gadżety już od 4 gorszy dla nowych użytkowników w AliExpress. Lista promocji

Dobre ceny czekają na nowych klientów.

TANIUTKO4

1. Przeźroczyste etui ochronne dla telefonów iPhone

2. Skórzane etui na telefony Xiaomi

3. Bezprzewodowa ładowarka DCAE

4. Słuchawki TWS FDGAO

5. Organizer do kuchni

6. Bezprzewodowe słuchawki HUAXINYIN XB450BT

7. Słuchawki Sony EX300AP

8. Uchwyt na telefon do samochodu FDGAO

9. Budzik dla dzieci

10. Lusterko do makijażu Xiaomi Jordan & Judy

Partnerem artykułu jest AliExpress





AliExpress nie ustaje w swoich staraniach by przyciągnąć nowych klientów. Dlatego też dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kolejne zestawienie ofert skierowanych do nowych użytkowników platformy.Ceny będziemy mogli dodatkowo zbić za pomocą kodu, który daje nam $3 zniżki przy zamówieniu na co najmniej $4. Kod będzie aktywny do końca miesiąca.Etui ochronne wykonane z tworzywa TPU. Jest miękkie oraz ultra-lekkie, a zarazem odporne na wstrząsy. Kompatybilne z szeroką gamą iPhone’ów zaczynając od iPhone 7 a na iPhone 12 Pro Max kończąc.Etui ochronne firmykupimy za 0,04 zł ($0.01) Etui wykonane ze skóry PU. Posiada trzy kieszenie na karty i jedną na banknoty. Jest odporne na wstrząsy i oferuje magnetyczne zamknięcie. Może także posłużyć jako podstawka dla telefonu. Kompatybilne z szeroką gamą smartfonów od Xiaomi.Etuikupimy za 10,90 - 15,90 zł ($2.84 - $4.15) Ładowarka pozwala ładować trzy urządzenia jednocześnie. Opracowano ją głównie z myślą o telefonach, smartzegarkach oraz słuchawkach od Apple, ale obsługuje ona także urządzenia od Samsunga, Huawei i Xiaomi. Ładowarka oddaje moc telefonom w zakresie 15, 10, 7.5 oraz 5W. W wypadku Airpods jest to 3W, a Apple Watch – 2W.Urządzenie oferuje ochronę przez przegrzaniem, spięciami oraz przepięciami. Na krawędzi ładowarki znajdziemy pasek LED, który informuje nas o statusie ładowania.Bezprzewodową ładowarkęmożemy kupić za 63,26 zł ($16.48) Bezprzewodowe słuchawki z dotykowym panelem kontrolnym. Za pomocą jednego palca możemy odebrać lub zakończyć połączenie, wstrzymać odtwarzanie muzyki, przejść do następnej lub poprzedniej piosenki i oczywiście regulować poziom głośności.W zestawie znajdziemy etui ładujące o pojemnościzapewniające do 25 godzin słuchania muzyki. Wyposażono je w wyświetlacz LED, pokazujący stopień naładowania słuchawek. Etui może także posłużyć jako power bank, gdy np. potrzebujemy naładować telefon.Słuchawki TWSdostępne są za 27,03 zł ($7.03) Półka nad zlewozmywak, w której możemy przechowywać różne przyrządy kuchenne. Zmieścimy w niej mydło, noże, gąbki, itp. Gadżet wykonany z materiału TPR. Dostępny w kolorze zielonym, różowym i kości słoniowej.Organizer do kuchni kupimy za 10,15 zł ($2.65) Bezprzewodowe słuchawki Bluetooth 5.0 z 40 mm przetwornikiem zapewniającym głeboki basy i czyste wysokie tony. Na pałąku znajdziemy przyciski pozwalające sterować słuchawkami. Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych. Urządzenie jest wodo i potoodporne.Słuchawkidostępne są za 23,03 zł ($6.03) Douszne słuchawki Sony ze złączem jack 3,5 mm. EX300AP oferuje swoim użytkownikom krystalicznie czysty dźwięk. Na kablu znajdziemy pilota z wbudowanym mikrofonem, który pozwala w wygodny sposób zarządzać połączeniami.Słuchawkikupimy za 3,01 zł ($0.74) Urządzenie wyposażono w sensory z przodu i tyłu. Wystarczy umieścić smartfon w uchwycie, a ramiona urządzenia automatycznie się zacisną. Aby uwolnić telefon, naciskamy sensor na tyle uchwytu. FDGAO oferuje dwa typu ładowania - bezprzewodowe i magnetyczne. Urządzenie ładuje telefony z maksymalną mocą, a o żywotność baterii telefonu dba system kontroli temperatury. FDGAO zapewnia także ochronę przed przepięciami i spięciami. Uchwytem możemy obracać o 360 stopni.Uchwytdostępny jest 45,92 zł ($11.91) Budzik dla dzieci designem przypominający żabkę. Urządzenie funkcjonuje także jako trener snu. Kolorowe światła i kojąca muzyka mają na celu ułatwienie dzieciom zaśnięcia i dać im uczucie bezpieczeństwa podczas snu. Jeżeli nasze dzieco boi się ciemności, budzik może także posłużyć jako lampka nocna z 5 kolorami do wyboru. Rano natomiast zegarek łagodnie obudzi dzieci korzystając z dźwięków inspirowanych naturą.Budzik kupimy za 88,78 zł ($23.05) Wielofunkcyjne lusterko do makijażu od Xiaomi. Za pomocą jednego przycisku możemy włączyć oświetlenie LED lusterka by ułatwić nakładanie makijażu. Dzięki ruchomej podpórce, lusterko możemy ustawić pod różnym kątami - 30, 60 i 100 stopni. Gadżet możemy wykorzystać także jako lampkę nocną. Lusterko o wymiarach 238 x 168 x 25 mm.Lusterko do makijażudostępne za 61,26 zł. ($15.92)