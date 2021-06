Smartfon uratował 28-letnią Polkę przed nożownikiem

Niebywałe szczęście.



Przeważnie o różnego rodzaju niezwykłych sytuacjach z udziałem elektroniki użytkowej piszemy w kontekście wydarzeń zagranicą. Tym razem donosimy o sytuacji z rodzimego podwórka, a konkretnie z Kępna, gdzie smartfon ocalił 28-letnią Polkę przed odniesieniem poważnych obrażeń, a być może także przed śmiercią.



Smartfon ochronił przed atakiem nożownika

O gigantycznym szczęściu może mówić 28-letnia mieszkanka Kępna, jadąca rowerem we wtorek, 8 czerwca ok. godziny 22:20 w okolicach przystanku przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Ruchu Oporu. Nieznany sprawca zatrzymał ją i zażądał wydania pieniędzy. Gdy kobieta odmówiła, mężczyzna ugodził ją nożem w okolicach klatki piersiowej.



Lokalne Radio SUD ustaliło, że poszkodowana uniknęła obrażeń ciała tylko dlatego, że ostrze noża zatrzymało się na ekranie smartfona, znajdującego się w kieszeni jej kurtki. Mężczyzna po wyprowadzeniu ciosu uciekł, a kobieta o zdarzeniu poinformowała policję. Sprawę dla Radia SUD skomentował sierżant Rafał Stramowski, oficer prasowy KPP Kępno:



"Na miejscu pracowało kilkunastu funkcjonariuszy naszej jednostki. Sprowadzono grupę dochodzeniowo-śledczą i psa tropiącego. Na chwilę obecną trwają czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego zdarzenia" - powiedział.



Kępińska policja prosi o kontakt pod numerem telefonu 47 77 56 200 wszystkie osoby, które mogły być świadkami zajścia lub wiedzą cokolwiek w tej sprawie.



