Wiemy już wszystko o OnePlus Nord CE. To może być hit

Na taki smartfon OnePlus czekaliśmy.

OnePlus Nord Core Edition 5G pic.twitter.com/9ovnqoXxKL — Evan Blass (@evleaks) June 8, 2021

Solidna specyfikacja i rozsądna cena

Źródło: Pricebaba



Na rynku indyjskim urządzenie ma kosztować 22999 rupii, co daje w przeliczeniu około 1150 złotych. Polska cena będzie zapewne wyższa o około 200/300 złotych.



Oficjalna premiera OnePlusa Nord CE 5G odbędzie się 10 czerwca o godzinie 15:30.



Źródło:



Na dzień przed premierą dysponujemy już kompletem informacji na temat nowego smartfona ze średniej półki od OnePlusa. Znamy specyfikację, wiemy też jak wygląda i ile kosztuje, przynajmniej na jednym z rynków.Nord CE to smartfon, który nie będzie w żadnym stopniu zaskakiwał wyglądem. Jego obudowa ma być wykonana z połączenia szkła i plastiku, a od strony wizualnej od razu możemy skojarzyć go z innymi tańszymi modelami OnePlusa. Do sprzedaży mają trafić trzy warianty kolorystyczne: czarny, niebieski i perłowy.Najnowszy OnePlus zostanie wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED FullHD o częstotliwości odświeżania 90 Hz, z bardzo cienkimi ramkami dookoła. Aparat będzie złożony z trzech modułów, w tym 64-megapikselowej jednostki głównej i dwóch pomocniczych: 2 MP i 8 MP. Do selfie posłuży umieszczona w lewym górnym rogu kamerka z matrycą 16 MP.Za wydajność ma odpowiadać układ Snapdragon 750 z pamięcią RAM o wielkości 6, 8 lub nawet 12 GB. Na pliki będziemy mieli do dyspozycji 128 lub 256 GB pamięci masowej. Akumulator będzie miał pojemność 4500 mAh, a szybkie ładowanie zapewni funkcja Warp Charge z zasilaczem o mocy 30W. OnePlus nie zapomniał także złączu słuchawkowym 3,5 mm.