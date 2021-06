Samsung Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 - poznaliśmy możliwe ceny

Ile trzeba będzie zapłacić?





Samsung Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 – potencjalne ceny





fot. Zana Latif - Unsplash

Samsung przygotowuje się do premiery swoich nowych, składanych smartfonów. Wiadomo już, że w 2021 roku nie zobaczymy serii Galaxy Note, a zamiast tego Samsung może pokazać model Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3. Oba urządzenia będą różniły się od siebie nie tylko specyfikacją, ale również ceną.Do sieci przedostały się prawdopodobne kwoty, które trzeba będzie zapłacić za wspomniane, składane flagowce Samsunga. Jedno jest pewne: w Polsce niemalże na pewno będzie koszmarnie drogo.Nikogo nie dziwi fakt, że składane urządzenia Samsunga są bardzo drogie od samego początku. W przypadku pierwszej generacji Galaxy Fold cena w Polsce przekraczała grubo 10 tys. złotych. Galaxy Z Flip był już nieco tańszy, ale nowe plotki wskazują, że Samsung będzie chciał kontynuować trend związany z wyceną swoich urządzeń.Mimo wszystko, Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3 to urządzenia, które mogą być tańsze od swoich poprzedników.Jeśli wierzyć przeciekom, Samsung będzie chciał skasować za model Galaxy Z Fold 3 około 1600 dolarów w podstawowej konfiguracji. Model Galaxy Z Flip 3 miałby zostać w tym przypadku wyceniony na około 1000 dolarów. W przeliczeniu na złotówki daje to więc mniej więcej około 5850 złotych oraz 3650 złotych – wszystko to jednak w prostym przeliczeniu, bez marży i odpowiedniego podatku. Spodziewam się, że te ceny będą w Polsce znacznie wyższe. Co najmniej o kilkaset złotych.Obniżka cen może być nową strategią Samsunga na przyciągnięcie większej ilości klientów oraz chęcią wprowadzenia składanych smartfonów na większą, komercyjną skalę niż miało to miejsce dotychczas. Obecna dynamika rynku oraz problemy ekonomiczne spowodowane przez pandemię mogą jednak sprawić, że sytuacja będzie wyglądała znacznie inaczej.Choć w tym przypadku naprawdę chciałbym się mylić.Źródło: SamMobile / fot. Zana Latif - Unsplash