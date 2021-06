Konsola czy PC - które rozwiązanie będzie lepsze dla gracza w 2021 roku?

Wady i zalety każdej z platform.



Jesteś fanem multimedialnej rozrywki? Potrafisz długie godziny spędzać na pokonywaniu leveli, walce z wrogami czy zdobywaniu nowych skilli? Planujesz w najbliższym czasie zakup nowego sprzętu z myślą o najnowszych tytułach gier? Uwzględnij wady i zalety każdej z platform. Wybierz je zgodnie z własnymi preferencjami. Zobacz, które rozwiązanie – konsola czy PC – będą do tego lepsze.

PC – najważniejsze wady i zalety tego rozwiązania



Zwolennicy grania na komputerach osobistych zwykli się przechwalać tym, że gry wydawane na tej platformie przewyższają wersje konsolowe – zarówno pod względem jakości grafiki, jak i sterowania. Nie jest nowością, że koszt zakupu sprzętu komputerowego znacznie przewyższa ceny aktualnie dostępnych konsol. Ostatnimi czasy na rynku podzespołów panuje niedobór – zwłaszcza jeśli chodzi o mocne karty graficzne. Upodobały je sobie bowiem szczególnie osoby pozyskujące kryptowaluty. Ceny kart obecnie potrafią być nawet kilkakrotnie wyższe niż kilka lat temu. Znacznie lepiej – w stosunku do konkurencyjnych platform – wypadają ceny gier na PC. Cyfrowa dystrybucja sprzyja obniżkom i promocjom. Fani gier, którzy potrafią dobrze szukać, mogą natrafić na tanie klucze do gier. W przypadku tych osób, które rzadko grają w gry, komputer może okazać się dobrym rozwiązaniem z tego względu, że na co dzień sprzęt będzie służył do innych celów, na przykład do zakupów internetowych czy pracy. Konsolowcy mogą pozazdrościć pecetowcom możliwości stosowania fanowskich modów do gier, mogących je naprawiać lub całkowicie zmieniać rozgrywkę. W przypadku gier multiplayer na PC nie ma też mowy o płatnym abonamencie za tę formę rozrywki.

Konsole – jakie są plusy i minusy korzystania z nich?



Jeśli chodzi o najważniejsze korzyści, konsole najnowszej generacji, takie jak Xbox Series X i Playstation 5, cenowo wypadają znacznie lepiej niż komputery osobiste z możliwościami technicznymi, odpowiadającymi współczesnym wymaganiom producentów gier. Charakteryzują się znacznie większą stabilnością i jakością techniczną, z jaką uruchamiają gry. Konsole są ponadto łatwiejsze w obsłudze i idealne dla osób, które do multimedialnej rozrywki zasiadają głównie w weekendy (tak zwanych casualowych graczy). Pecety często nie posiadają tak wielu gier przeznaczonych do rozgrywki wieloosobowej przy jednym stanowisku. To kolejna zaleta konsol, która zjednuje sobie wierne grono odbiorców. Wśród zalet jest też możliwość grania przy wykorzystaniu kilkudziesięciocalowych telewizorów. Konsole są przystosowane technicznie do możliwości wyświetlania obrazu wielkoformatowego. Stanowią więc wygodne i nowoczesne rozwiązanie dla graczy. Ci, dla których ważne są ekskluzywne tytuły (chociaż większość tytułów wydawanych przez mniejsze i większe studia jest zazwyczaj multiplatformowa), dostępne wyłącznie na wybraną platformę, na pewno będą zainteresowani Playstation 5 lub konsolą od Nintendo. Z myślą o ich użytkownikach wydawcy tworzą gry niedostępne nigdzie indziej. Nie posiadając konsoli od Sony, można obejść się smakiem na tytuły takie jak „Demon's Souls” czy „BloodBorne”.





Jedną z poważniejszych wad jest natomiast najwyższa cena pojawiających się na rynku tytułów. Przeciętnie o 100 złotych więcej gracz zapłaci za debiutującą pozycję. Dodatkowo, porównując możliwości graficzne tych samych tytułów gier na różnych platformach, te konsolowe zwykle wypadają gorzej. Najczęściej mają mniej detali i gorsze tekstury. Ponadto wydawcy blokują możliwość wyświetlania klatek na sekundę na dużo niższym poziomie.



