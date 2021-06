Oppo obniża cenę modelu A74. Smartfon z ekranem AMOLED za 999 zł

Ciekawa przecena.

Co dostajemy za te 999 złotych?

Smartfon OPPO A74 został zaprezentowany w kwietniu, a na polski rynek trafił pod koniec maja tego roku, a więc niemal przed chwilą. To typowy przedstawiciel średniej klasy, który przynależy do niej również ceną. Od momentu premiery był sprzedawany za 1199 złotych, co nie jest specjalną okazją, jednak teraz sytuacja ulega zmianie. Do końca czerwca model będzie można nabyć za 999 zł, czyli o prawie jedną piątą taniej. Czyni go to dużo bardziej konkurencyjnym i stawia obok takich modeli jak Xiaomi POCO X3, Motorola Moto G9 Plus czy Xiaomi Redmi Note 10. Nowa cena Oppo A74 obowiązuje we wszystkich sklepach stacjonarnych i internetowych już teraz.Smartfon jest wyposażony w wyświetlacz AMOLED FHD + o przekątnej 6,43” z wysokim stosunkiem wielkości do obudowy (90,8%). W ekran został wbudowany czytnik linii papilarnych, a oczko kamery do wideorozmów znajduje się na wysepce w lewym górnym rogu przedniego panelu. Urządzenie zostało wyposażone w potrójny aparat, z głównym obiektywem 48 MP, obiektywem do głębi 2MP i makro 2 MP. Z przodu znajduje się 16 MP aparat do selfie. Smartfon napędza procesor Qualcomm Snapdragon 662 z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.OPPO A74 działa w oparciu o nakładkę OPPO ColorOS 11.1, która bazuje na Androidzie 11. Jest ona wyposażona w kilka ciekawych funkcji, na przykład bezpieczną klawiaturę, dzięki której system uniemożliwia nagrywanie ekranu czy przechwytywanie danych za pomocą zdjęcia wyświetlacza.Źródło: info. prasowa