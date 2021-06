Tani flagowiec Realme GT w Polsce. Znamy datę premiery

To już za kilka dni.

Smartfon inspirowany samochodem

Dokładnie 15 czerwca o godzinie 14:00 odbędzie się wydarzenie online, podczas którego poznamy polskie ceny oraz szczegóły na temat dostępności smartfona Realme GT. Poinformował o tym dział prasowy producenta. Zainteresowani będą mogli oglądać prezentację na oficjalnym kanale YouTube Realme Polska.O urządzeniu wiemy już wszystko, ponieważ zostało już zaprezentowane na chińskim rynku. Model został wyposażony w topowe podzespoły i pod kątem specyfikacji może rywalizować z najlepszymi. Realme jest producentem, który zawsze stara się konkurować ceną i ta na chińskim rynku rzeczywiście imponuje, bo wynosi zaledwie 2799 juanów (w przeliczeniu około 1600 złotych). Na kwotę tego rzędu raczej nie ma co liczyć, ale wszystko poniżej 2500 złotych będzie już okazją.Realme GT to napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 888 flagowy model marki na rok 2021, który swoją wydajnością oraz wyglądem ma nawiązywać do pojazdów sportowych spod znaku Grand Touring (GT). Stąd charakterystyczny czarno-żółty wariant kolorystyczny smartfona.Podobnie jak auta GT, nowy smartfon Realme ma wyróżniać się ponadprzeciętnymi osiągami. Wydajność powierzono więc najlepszemu procesorowi na rynku, który wspierany jest przez 8 pamięci RAM LPDDR5 i 128 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Możliwe, że do Polski trafi też wersja 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Wyświetlacz został wykonany w technologii AMOLED, ma przekątną 6,4 cala i odświeżanie 120 Hz.Użytkownicy mogą liczyć również na szybkie ładowanie w standardzie SuperDart Charge 65 W, dzięki któremu do uzupełnienia energii w baterii o pojemności 4500 mAh ma wystarczyć zaledwie 35 minut. Zestaw kluczowych podzespołów uzupełnia potrójny aparat 64 MP wykorzystujący sensor Sony IMX 682. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką realme UI 2.0.Premierze nowego flagowca towarzyszyć ma prezentacja nowej strategii Realme dla rynku urządzeń AIoT w ramach inicjatywy realme TechLife. Można się spodziewać, że podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną też nowe akcesoria oraz produkty smart home od Realme.Źródło: inf. prasowa