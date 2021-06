Masz sprzęt Apple? Po śmierci zostawisz po sobie nietypowy spadek

Pożyteczna funkcja.

Funkcja Digital Legacy w iOS 15

Wiele osób zastanawia się, co dzieje się z profilami i danymi osób zmarłych w Internecie. W absolutnej większości po prostu zostają aktywne, stanowiąc pewnego rodzaju wirtualny nagrobek, prezentujący przy okazji "dorobek" danego internauty. Jakiś czas temu Facebook wprowadził możliwość nadawania kontom zmarłych osób statusu "In memoriam" przez ich bliskich. Konto ze statusem In memoriam staje się miejscem, w którym znajomi i rodzina mogą dzielić się ze sobą wspomnieniami o zmarłej osobie. Nadanie kontu statusu In memoriam zabezpiecza je również przed zalogowaniem się do niego innej osoby. Teraz za zmarłych bierze się Apple, przy okazji premiery iOS 15.Wraz z systemem iOS 15 firma Apple wprowadzi w życie nowy program Digital Legacy, który pozwoli Ci wyznaczać osoby z listy kontaktów, aby umożliwić im dostęp do konta Apple ID i danych osobowych w przypadku Twojej śmierci - o ile korzystasz z iPhone'a.Omawiana funkcja nie jest obecnie dostępna w buildach testowych, ale na podstawie opisu Apple wygląda na to, że już wkrótce zapewni ona Twoim znajomym lub członkom rodziny dostęp do Twoich zdjęć i innych ważnych danych po Twojej śmierci. W tej chwili, jeśli ktoś umiera z zablokowanym iPhonem, iPadem lub Macem, uzyskanie dostępu do urządzenia przez jego bliskich jest praktycznie nie niemożliwe, nawet po przedstawieniu Apple aktu zgonu.Źródło: AppleW dzisiejszych czasach każdy z nas pozostawia po sobie w sieci tak wiele danych, że możliwość zarządzania nimi przez bliskich - oczywiście na wyraźne życzenie zmarłego - jest kwestią niezwykle ważną. Oprócz Facebooka stosowne narzędzia pozwalające na to zaoferowały już Twitter, a także Google, które stworzyło specjalnego menadżera nieaktywnych kont, który po określonym czasie przekazuje kontrolę nad danym kontem wyznaczonej osobie.W iOS 15 Apple umożliwi również użytkownikom wyznaczanie kontaktów (Account Recovery Contacts) pomagających odzyskać konto w razie zapomnienia hasła. Obie te funkcje będą dostępne po premierze iOS 15 tej jesieni.Źródło: macrumors