Nowe zdjęcia i film z Honorem 50 trafiły do sieci

Premiera coraz bliżej

Wiemy już dużo, ale nie wszystko

Źródło: Twitter @yabhishekhd



Stosunkowo mało jest też szczegółów dotyczących specyfikacji. Wiemy tylko, że jedna z wersji będzie napędzana Snapdragonem 778G, a lepsza dostanie najprawdopodobniej Snapdragona 888. Jeśli chodzi o aparaty, Pro ma dostać matrycę 108 MP z obiektywem o przysłonie f/1.8, natomiast tańszy Honor 50 zostanie wyposażony w ten sam obiektyw (też f/1.8), jednak mniejszą matrycę 50 MP. Wszystkie wersje mają mieć funkcję szybkiego ładowania (60W lub 100W).



Honor 50 zadebiutuje oficjalnie 16 czerwca.



Źródło:



W ostatnim czasie w sieci pojawił się wysyp grafik przedstawiających nadchodzącą serię Honor 50, jednak ten zestaw materiałów jest wyjątkowo ciekawy. Możemy zobaczyć, jak urządzenie prezentuje się we wszystkich wariantach kolorystycznych, w zdjęciach “na żywo” oraz krótkim wideo, które udostępnił jeden z użytkowników Twittera.Smartfon będzie dostępny w co najmniej czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, srebrnym, miedzianym/różowym i ciemnozielonym. Dzięki najnowszym zdjęciom możemy zauważyć, że wersja srebrna będzie miała brokatową fakturę, a miedziana/różowa zmienia kolory pod różnymi kątami.Dolna krawędź smartfona będzie posiadała szufladkę na karty SIM, złącze USB Typu C i głośnik. Nie widać nigdzie złącza słuchawkowego, co jednoznacznie wskazuje, że Honor po prostu z niego zrezygnował, a brak czytnika linii papilarnych na obudowie świadczy o tym, że będzie on ukryty pod powierzchnią ekranu.Mimo bardzo wielu zdjęć przedstawiających tylny panel urządzenia, wciąż nie zobaczyliśmy ani na jednym przedniej części smartfona. Nie wiemy więc jakiej wielkości ramki będą okalały ekran, ani gdzie zostanie ulokowana kamera do wideorozmów.