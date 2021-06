Smartfon Oppo eksplodował w kieszeni mężczyzny

Niebezpieczny incydent.

To może się przytrafić każdemu z nas

W Indiach miało miejsce groźnie wyglądające zdarzenie, które opisuje na filmie lokalny youtuber technologiczny. Egzemplarz modelu Oppo A53 eksplodował “bez powodu” w kieszeni mężczyzny, raniąc jego obie nogi. Wybuch rozerwał prawie całą tylną ścianę urządzenia, a także wyrwał dziurę w jego spodniach. Obrażenia ofiary nie zagrażają jego życiu, ale uniemożliwiają chodzenie i samodzielne funkcjonowanie.Według relacji właściciela, smartfon został kupiony zaledwie kilka miesięcy wcześniej, był sprawny i nie dawał żadnych objawów ostrzegawczych. Nie był również narażony na skrajnie wysokie temperatury, a podczas zdarzenia nie był podłączony do ładowarki. Po prostu, użytkownik trzymał go wygaszonego w kieszeni.Powodów samozapłonu na próżno szukać też w wadliwej ładowarce, bo pechowy egzemplarz był podobno zawsze zasilany oryginalnym akcesorium. Urządzenie podczas eksploatacji miało być używane tylko do rozmów i przeglądania sieci.Wybuchające smartfony powracają jak bumerang. Nie wszystkie sprawy są tak medialne jak ta z Indii, ale można być pewnym, że na całym świecie, przynajmniej raz eksplodował smartfon każdego producenta. Co więcej, takie wypadki czasem nawet kończą się śmiercią poszkodowanych, tak jak to miało miejsce w przypadku 14-latki z Kazachstanu. Według śledczych, jej smartfon był podłączony do ładowania i schowany pod poduszką, co skończyło się przegrzaniem, a w konsekwencji wybuchem.Ze względu na łatwopalną charakterystykę zawartości wszystkich współczesnych akumulatorów. takim incydentom nie da się w pełni zapobiec. Oczywiście, zdarzają się błędy konstrukcyjne, tak jak to miało miejsce w przypadku słynnego Galaxy Note’a 7, ale w większości powodem jest przegrzanie, drobne uszkodzenie mechaniczne lub wada ładowarki. Dlatego, żeby zminimalizować ryzyko, warto szanować swojego smartfona, nie zostawiać go na słońcu, nie chować pod poduszkę podczas ładowania i używać tylko oryginalnego zasilacza.Źródło: YouTube