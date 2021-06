Ranking telewizorów: 12 propozycji TV na EURO 2020

Telewizory godne uwagi.

Telewizor do oglądania piłki nożnej i EURO 2020

Jaki telewizor na EURO 2020?

LG 65" OLED65CX3 OLED

LG 55" OLED55BX3 OLED

Samsung 65" QE65Q64TAU QLED

Philips 55" 55PUS7805 UHD

Samsung 50" QE50Q64TAU QLED

Samsung 65" QE65Q80AAT QLED

Samsung 55" QE55Q64TAU QLED

LG 55" OLED55CX3 OLED

LG 55" 55NANO803 UHD

Samsung 65" QE65QN85AAT

LG 65" 65NANO863PA NanoCell

Samsung 55" QE55Q77AAT QLED

Już w przyszłym tygodniu wystartują Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Wiele osób pragnących śledzić zmagania polskiej reprezentacji na EURO 2020 zastanawia się z tej okazji nad zakupem nowego telewizora. Pomimo że na sklepowych półkach znaleźć można dziesiątki, jeśli nie setki modeli, wybór wcale nie jest łatwy. Pomożemy go dokonać, proponując przy tym garść ciekawych urządzeń.Polscy konsumenci często nie wiedzą, na jakie parametry zwracać uwagę podczas zakupu telewizora. Poszukując idealnego telewizora do oglądania sportu, w tym oczywiście EURO 2020, powinno się skupić na następujących kwestiach:- większa, znaczy lepsza. Wciąż panuje błędne przekonanie o tym, że jest coś takiego jak "za duży" telewizor. Oczywiście, telewizor jest za duży, jeśli nie mieści się na ścianie. Nie ma jednak sensu obawiać się o to, że będziecie siedzieć zbyt blisko ekranu. Optymalną odległością do oglądania wyświetlacza 4K o przekątnej 70 cali jest zaledwie 1,4 metra. Duży ekran spotęguje immersję i uczyni futbolówkę i sylwetki piłkarzy lepiej widocznymi. Kiedy już zaczniesz korzystać z telewizora o dużym ekranie, prawdopodobnie nigdy nie wrócisz do mniejszego.- dla wzorowej płynności ruchu piłki. Ekran o wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu nadaje się idealnie do wyświetlania dynamicznych scen na ekranie. Miejmy nadzieję, że do takich zaliczyć będzie można grę pozycyjną Polaków na EURO 2020. Futbolówka na ekranie o częstotliwości 100 lub 120 Hz porusza się płynnie i jest ostra nawet w trakcie dynamicznych podań - pozostaje widoczna w postaci okrągłego przedmiotu, a nie smugi. Nawet jeśli obraz transmitowany jest w "tylko" 60 klatkach na sekundę, dobry sprzęt odpowiednio upłynni obraz, dodając brakujące klatki.- mamy 2021 rok, więc telewizora o niższej rozdzielczości od 4K po prostu nie warto kupować. Przeważnie są to stare konstrukcje. Jeśli duży telewizor do piłki nożnej, to tylko 4K.- bo emocje sportowe najlepiej przeżywać w gronie znajomych i bliskich. Wszystkie telewizory w naszym zestawieniu oferują co najmniej przyzwoite kąty widzenia i można śmiało patrzeć na nie pod dużym kątem, bez obawy o to, że obraz stanie się niewyraźny.Wielkie imprezy piłkarskie odbywają się jednak co dwa lata (EURO, MŚ), a telewizor musi służyć także na co dzień. W związku z tym warto zwrócić uwagę również na kilka innych, interesujących funkcji i cech, które opisujemy omawiając każdy z modeli.65", OLED, 4K100 HzwebOS4 x HDMI, 3 x USB144,9 x 86,2 x 25,1 cm24 miesiąceZaczynamy od mocnego uderzenia w postaci sprzętu, do którego wzdychają wszyscy pragnący dużego OLED-a w swoim salonie. LG OLED65CX3 to telewizor zapewniający najwyższą jakość wyświetlanego obrazu, zamknięty w ultracienkiej obudowie i wyceniony naprawdę korzystnie, jak na sprzęt korzystający z panelu OLED. O zaletach tego modelu można pisać długo, ale spróbuję wymienić najważniejsze. Będą to perfekcyjna czerń, odświeżanie 100 Hz, doskonałe kąty widzenia, aż cztery porty HDMI 2.1 (ma to znaczenie dla posiadaczy konsol), wsparcie dla Dolby Atmos, NVIDIA G-Sync i 100-procentowe pokrycie palety barw DCI. LG OLED65CX3 to sprzęt dla wymagających.55", OLED, 4K100 HzwebOS4 x HDMI, 4 x USB, CI+, LAN122,8 x 74,4 x 24,6 cm24 miesiąceTani telewizor OLED istnieje i jest nim LG OLED55BX3, którego w najnowszej promocji Neonet da się kupić w cenie zaledwie 4190 złotych. Dysponujący dedykowanym trybem Sport telewizor pracuje - podobnie jak inne modele LG - w oparciu o świetnie działający system webOS. LG OLED55BX3 oferuje odświeżanie obrazu na poziomie 100 Hz, niezłe głośniki, wzorowo odwzorowaną czerń, czy też genialne nasycenie wyświetlanych barw. Możesz sterować nim za pomocą głosu i podpiąć doń konsole najnowszej generacji. To najtańszy sposób na wejście z przytupem do świata OLED.65", QLED, 4K50 HzTizen OS3 x HDMI, 2 x USB, CI+, LAN144,9 x 90,77 x 28,91 cm24 miesiąceOdejdźmy na chwilę od OLED-ów i zwróćmy uwagę na sprzęt z przeciwnego bieguna cenowego - przeciwnego, bo omawiany TV dostępny jest obecnie w bardzo atrakcyjnej promocji. Samsung 65" QE65Q64TAU to telewizor QLED stanowiący doskonałą propozycję dla osób, dla których pierwsze skrzypce gra jak największa przekątna ekranu, a niekoniecznie częstotliwość odświeżania prezentowanego przez matrycę obrazu. 65-calowy telewizor dobrej klasy w cenie 3299 złotych? Oto on, wyposażony w przyjazny w obsłudze system Tizen. Miłośnicy Netflixa docenią certyfikację HDR10+, gwarantującą wysoką jakość oglądanych tam filmów i seriali.55", LED, 4K60 HzAndroid3 x HDMI, 2 x USB, CI+123,66 x 74,19 x 26,1 cm24 miesiąceJeszcze tańsza propozycja? Proszę bardzo. Philips 55" 55PUS7805 to gratka dla fanów systemu Android TV, pozwalającego na daleko idącą personalizację, z instalowaniem doskonałego Kodi i przeróżnych praktycznych wtyczek (TVP Sport!) na czele. Philips 55" 55PUS7805 wyposażono w stanowiący wizytówkę firmy trójstronny system podświetlenia Ambilight. Ten jest w stanie za pomocą LED-ów rozświetlić otoczenie znajdujące się obok i nad telewizorem, by spotęgować immersję poprzez "rozszerzenie" oglądanej na TV sceny poza jego ekran. W tej cenie sprzęt Philipsa jest czymś, czego po prostu nie wypada nie wziąć pod uwagę.50", QLED, 4K50 HzTizen OS3 x HDMI, 2 x USB, CI+, LAN111,6 x 72,05 x 24,33 cm24 miesiąceNa osoby poszukujące z różnych powodów telewizorów o przekątnej w granicach 50" (sam byłem kiedyś zmuszony kupić coś z mniejszym ekranem), czeka SAMSUNG QLED QE50Q64TAU, wyceniony na 2399 złotych. Podstawowy QLED z oferty Samsunga ma w swojej cenie kilka asów w rękawie. Będą to przede wszystkim szeroka paleta barw, dobra czerń i kontrast, niezły system upłynniania ruchu, rekompensujący obecność matrycy 50 Hz oraz dobre brzmienie głośników, przyjazny w obsłudze system operacyjny oraz niziutki input lag. Ostatnią cechę docenią zwłaszcza posiadacze konsol Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.65", QLED, 4K120 HzTizen OS4 x HDMI, 2 x USB, CI+, LAN144,63 x 90,57 x 28,91 cm24 miesiąceSamsung 65" QE65Q80AAT QLED to telewizor z trybem sport, zbierający naprawdę dobre recenzje w światowej prasie. Nie jest to najtańszy TV w naszym zestawieniu, ale jego cena jest uzasadniona. Sprzęt chwalony jest za nawet 93-procentowe pokrycie palety barw P3, świetny kontrast oraz oczywiście 120-hercową matrycę VA, idealną do wyświetlania sportu oraz nowoczesnych gier. Sygnał na jednym z wejść HDMI 2.1 obsługuje transmisję obrazu w 4K i 120 Hz, co w połączeniu z niskim input lagiem wyświetlacza pokochają konsolowcy. Sprzęt może oferować (z racji obecności matrycy VA) nieco gorsze kąty widzenia od innych propozycji z listy.55", QLED, 4K50 HzTizen OS3 x HDMI, 2 x USB, CI+, LAN123 x 78,37 x 24,33 cm24 miesiąceSamsung 55" QE55Q64TAU to większa wersja telewizora Samsung 50" QE50Q64TAU, opisywanego powyżej. Jego zakup jest tym bardziej opłacalny, że w trwającej w Neonet promocji da się go kupić w cenie zaledwie o 100 złotych wyższej od modelu 50-calowego. 100 złotych dopłaty za 5 dodatkowych cali przekątnej? Nawet się nie zastanawiajcie - warto dopłacić!55, OLED, 4K100 HzwebOS4 x HDMI, 3 x USB122,8 x 73,8 x 20,7 cm24 miesiąceOLED-y mają to do siebie, że ich producenci za każde dodatkowe cale każą sobie dopłacać dość sporo "ekstra". Jeśli LG 65" OLED65CX3 jest nieco zbyt drogi, za 2000 złotych mniej nabędziecie 55-calowy wariant LG OLED55CX3, czyli inną z nowości na ten rok. Wszystkie zalety OLED-ów zdążyliście już poznać czytając wcześniejsze opisy. Wspomnę więc, że z perspektywy fana futbolu zalety LG 55" OLED55CX3 OLED to przede wszystkim świetna matryca z doskonałym, wielostopniowym upłynnianiem ruchu, szeroka paleta barw, fenomenalny wygląd i wzorcowy kontrast. Na dokładkę otrzymacie "magiczny" pilot - jeden z najlepszych, jakie trzymałem w dłoniach.55", NanoCell, 4K50 HzwebOS4 x HDMI, 2 x USB, CI+, LAN123,2 x 77,1 x 23,2 cm24 miesiąceTelewizory LG to nie tylko dość drogie propozycje spod znaku OLED. To także przystępne cenowo telewizory NanoCell. Jednym z godnych uwagi jest model LG 55" 55NANO803. Z perspektywy użytkownika to przede wszystkim płynnie działający i prosty w obsłudze system webOS, dobre odwzorowanie kolorów oraz przyzwoita jakość dźwięku. Obecność matrycy 50 Hz kompensuje w pewnym stopniu technologia upłynniania ruchu, co spodoba się oczekującym na EURO 2020 i szukającym telewizora w niskiej cenie. Nie sposób nie wspomnieć o wsparciu dla standardów HDR 10 i HLG. TV od LG na pewno przypadnie do gustu filmo- i serialomaniakom.65", NeqQLED, 4K120 HzTizen OS4 x HDMI, 2 x USB, CI+, LAN144,63 x 89,11 x 29 cm24 miesiąceRzut oka na specyfikację i wiecie już, że Samsung 65" QE65QN85AAT powinien sprostać nawet wysokim wymaganiom graczy i miłośników piłki nożnej za sprawą samej tylko obecności panelu ze 120-hercowym odświeżaniem obrazu. Samsung 65" QE65QN85AAT to model z matrycą ADS (odmiana IPS), gwarantującej świetne kąty widzenia. Planujesz oglądanie EURO 2020 w powiększonym gronie osób? Ten telewizor Cię nie zawiedzie. Producent zastosował tu zarówno podświetlenie Mini LED (przekładające się na lepszy kontrast) oraz powłokę QLED, dzięki której spektrum prezentowanych barw jest jeszcze szersze. Nie mogło zabraknąć HDR10+, HLG i wsparcia dla Dolby Atmos.65", NanoCell, 4K120 HzwebOS4 x HDMI, 3 x USB, LAN145,2 x 91,7 x 33,6 cm24 miesiąceRównolegle z technologią OLED firma LG rozwija swoje telewizory NanoCell. LG 65" 65NANO863PA jest jednym z najlepszych przedstawicieli tej linii. Producent zachwala świetną jakość obrazu w ciemności, rewelacyjnie odwzorowane kolory oraz konstrukcję przystosowaną do montażu na ścianie w sposób idealnie do niej przylegający. Maniacy sportu docenią wysoki kontrast, odświeżanie obrazu na poziomie 120 Hz i tryb sport automatycznie dostosowujący ustawienia telewizora w taki sposób, aby jak najlepiej wyświetlał sportowe zmagania.55", QLED, 4K120 HzTizen OS4 x HDMI, 2 x USB, CI+, LAN167,75 x 102,59 x 32,06 cm24 miesiąceInteligentne skalowanie do 4K, funkcja adaptacji obrazu do panujących w pomieszczeniu warunków i precyzyjne odwzorowanie kolorów - to właśnie m.in. te atuty swojego telewizora Samsung 55" QE55Q77AAT w pierwszej kolejności zachwala Samsung. Dorzuciłbym do tego idealnie płynny obraz prezentowany przez matrycę Dual LED 120 Hz, czy też kontrast i detale obrazu wzmocnione poprzez dynamiczne mapowanie tonów w HDR10+. W przerwie od futbolu na EURO 2020 do telewizora można poprzez port HDMI 2.1 podpiąć konsolę nowej generacji i skorzystać z technologii Real Game Enhancer+, poprawiającej jakoś wyświetlania gier.