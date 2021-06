Komputronik: opłata reprograficzna podniesie ceny i obniży popyt

Coraz więcej sygnałów ostrzegawczych dotyczących nowej ustawy.

"Będzie miało to ogromny wpływ na wzrost cen produktów oraz załamanie popytu. Ze względu na niedobór komponentów na rynkach światowych, ceny sprzętu elektronicznego osiągnęły historycznie wysokie poziomy. W 2021 zauważymy istotne załamanie popytu na komputery, które będzie dodatkowo pogłębione przez opłatę reprograficzną"

Jest się czego bać?

Przedstawiciele popularnej sieci ze sprzętem elektronicznym wydali opinię na temat proponowanej opłaty reprograficznej, w której informują o wszystkich konsekwencjach, jakie może ona ze sobą nieść. Według nich, nałożenie dodatkowego “podatku” zmusi dystrybutorów i producentów do podniesienia cen w celu zachowania rentowności.Jak tłumaczą, opłata reprograficzna będzie też realnie wyższa, niż zakładane 4 procent, bo liczona od wartości produktu razem z podatkiem VAT, podniesie jego cenę w rzeczywistości o 4,92 procent.- twierdzą eksperci Komputronika.Przypomnijmy, że w maju rząd przekazał do konsultacji projekt ustawy o opłacie reprograficznej od urządzeń elektronicznych. Jest to kontrowersyjne rozwiązanie, którego ostatecznym beneficjentem (przez instytucje takie jak Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych, ZAiKS czy ZPAV) mają być artyści. Widmo podniesienia i tak już wysokich cen elektroniki wywołało w sieci falę oburzenia i burzliwą dyskusję. Szczęśliwe dla jej przeciwników, prawdopodobieństwo przyjęcia ustawy jest coraz mniejsze, ponieważ weto wobec niej zapowiedział niedawno prezydent Andrzej Duda.Opłata reprograficzna funkcjonuje w Polsce już od 27 lat, jednak na chwilę obecną obejmuje tylko niewielką część produktów sprzedawanych w sklepach z elektroniką. Chodzi tu głównie o nośniki, takie jak płyty, urządzenia ksero, czy papier. Ze względu na to, że lista została zaktualizowana w 2003 roku, znajdują się na niej też magnetowidy i kasety VHS.Źródło: biznes.pap.pl , fot. tyt. Pexels