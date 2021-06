Huawei blisko premiery ładowarki 135W

Bateria do pełna w kilka minut?

Będzie naprawdę szybko

Obsługujący ładowanie 66W Huawei Mate 40 Pro może być naładowany od 0 do 100% w mniej niż 50 minut przy pojemności baterii równej 4,400mAh. Dysponującemu najlepszą technologią na rynku Xiaomi Mi 10 Ultra (120W) zajmuje to mniej niż pół godziny, przy pojemności baterii o 500 mAh większej.



Na logikę, po nowej technologii Huaweia można by oczekiwać czasu ładowania smartfona wynoszącego około 20 minut. Przy mocy 135W i baterii poniżej 5000 mAh powinno być to możliwe, jednak ze względu na ekspresowe zużycie ogniwa, bicie tego rodzaju rekordów jest ryzykowne. Bardzo prawdopodobne więc, że chińska firma skupi się na przyspieszeniu ładowania do 50 lub 75 %, a do pełna ogniwo zostanie naładowane w “normalnym” tempie.



Ładowarka oraz cały system ultraszybkiego ładowania może zostać oficjalnie zaprezentowany przy okazji premiery smartfona P50. Niektóre źródła podają, że to samo rozwiązanie ma trafić na rynek także pod, podobno już niezależną, marką Honor.



Chińskie media technologiczne donoszą, że Huawei znajduje się na ostatniej prostej do zaprezentowania rekordowo mocnej ładowarki mobilnej o mocy 135W. To o 15W więcej, niż jest obecnie dostępne w najlepszych rozwiązaniach na rynku i ponad dwa razy więcej, niż oferują topowe smartfony Huawei.Zasilacz będzie oferował maksymalną moc 20V/6.75A i dzięki obecności złącza USB Typu C naładujemy nim wszystkie urządzenia mobilne, od laptopów po smartfony. Ze względu jednak na spore gabaryty nada się bardziej jako akcesorium stacjonarne, niż to, które możemy mieć zawsze przy sobie. Jak podaje specyfikacja techniczna, dołączony do ładowarki kabel będzie miał długość 1,8m.