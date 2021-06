15 ciekawych, praktycznych i niedrogich gadżetów z AliExpress

Wśród nich wiele rarytasów.

Co kupić na AliExpress? Nie przegapisz żadnego gadżetu godnego uwagi, o ile tylko czytasz nasze coniedzielne zestawienia. Dziś publikujemy sześćdziesiąte czwarte, w którym polecamy miks gadżetów z różnych kategorii cenowych. Dominują produkty przystępne cenowo, a wspólnym mianownikiem wszystkich jest ich wysoka użyteczność... no, może kultowym telefonem z początków XXI wieku. :)

Głośniki w Twoim laptopie grają za cicho? Spraw sobie kompaktowe głośniki o znacznie lepszym brzmieniu. Te kosztują zaledwie ok. 40 złotych (z kuponami jeszcze mniej), a recenzje sugerują, że są warte tej kwoty. Głośniczki podepniesz bez problemu także do komputera stacjonarnego za pośrednictwem jacka 3.5 mm.

Masz dość potykania się o różne przedmioty w swoim domu, gdy idziesz nocą do toalety? Zainwestuj w lampki Xiaomi z czujnikiem ruchu, które rozświetlą Ci drogę. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyłączyć czujnik i aktywować je ręcznie.

Pozbądź się irytujących zwłaszcza latem owadów, zastawiając na nie pułapkę. Muchy wejdą do wnętrza tego oto urządzenia, gdzie czeka je smutny los.

Zastanawiasz się jak tchnąć nieco życia w swój dom lub balkon po zmroku? Tanim sposobem jest kupno lampek solarnych, które naładowane w dzień będą świeciły naprawdę długo w nocy. Do wyboru kilka różnych długości łańcucha i kolorów LED-ów.

Założę się, że nigdy nie pomyślałeś nad tym, aby na przestrzeń bagażową w samochodzie zagospodarować podsufitkę. Tę siatkę rozwiesisz na uchwytach nad drzwiami - do środka możesz włożyć lekkie rzeczy.

9. Przedłużacz USB 3.0

Uchwyt na smartfon do samochodu zajmuje zbyt dużo przestrzeni? Postaw na minimalistyczny magnes. Dokup do niego metalową płytkę przyklejaną na smartfona i ciesz się smartfonem zamocowanym w najdogodniejszym z miejsc w taki sposób, by nie ograniczał widoczności.