Nowy partner Intela. Karty graficzne Iris Xe DG1 młodej chińskiej firmy Gunnir

Grafika Intela pierwszym produktem nowej chińskiej firmy Gunnir

Oficjalna podstrona Intel Iris Xe DG1 podaje już dwa modele partnerów Intela / Foto: Instalki.pl - Intel

Gunnir DG1, czyli kolejna karta graficzna oparta na Intel Iris Xe DG1

Gunnir Intel Iris Xe DG1 w całej okazałości / Foto: Gunnir

Intel w maju finalnie wprowadził dedykowane karty graficzne Iris Xe DG1 do desktopów. Oczywiście prezentacja odbyła się wcześniej, ale dopiero wtedy do oferty sklepów trafił pierwszy PC marki. Na zdjęciach nie było widać szczegółów, ale zapewne zamontowano tam konstrukcję ASUSa, który od początku był promowany, jako firma tworząca gotowe karty graficzne na bazie chipu Intela.Teraz wiadomo, kto jest kolejnym partnerem niebieskich. Kilka dni temu na podstronie Intela dedykowanej linii kart graficznych Iris Xe DG1 pojawiły się zdjęcie i link prowadzący do strony firmy Gunnir. Czy wam też nic nie mówi ta marka? To egzotyka, a nawet nowość, stąd brak rozpoznawalności. Jak można przeczytać na ich witrynie - "Firma Gunnir powstała w 2020 roku. Będąc czołowym partnerem Intela jest innowacyjną marką technologiczną skupiającą się na budowie ekologicznego łańcucha sprzętu komputerowego. Ma kompletne zaplecze łańcucha przemysłowego integrujące niezależne badania i rozwój, produkcję, markę i sprzedaż."Młody producent dodaje też, że "Gunnir ma młody zespół projektowy, dojrzały system badawczo-rozwojowy i serwisowy, opiera się na jakości jako podstawie firmy, wymaganiach użytkowników jako przewodnikach w drodze do celu, doświadczeniu gracza jako punkcie wyjścia oraz produktach i usługach, które tworzą bardziej wydajny i przyjemny styl życia dla użytkowników." Do tego Iris Xe DG1 jest pierwszym i na razie jedynym produktem w ich portfolio. Przynajmniej nie ma innych na oficjalnej stronie internetowej.Jaka jest specyfikacja Gunnir DG1? Proces technologiczny głównego chipu graficznego 10 nm, 80 jednostek EU, bazowe taktowanie rdzenia 1,2 GHz (do 1,5 GHz w boost), taktowanie 4 GB pamięci LPDDR4x na poziomie 4267 MHz (szyna 128-bitowa, a przepustowość wynosi 68 GB/s). TDP wynosi 30 W, a Gunnir wyposażył swoją konstrukcję tylko w dwa porty - HDMI oraz nietypowo VGA. Grafika łączy się z resztą komputera za pomocą interfejsu PCI-Express 4.0. Zastosowano czarny laminat i niewielkie aktywne chłodzenie, w którego skład wchodzi srebrny radiator i wentylator o rozmiarze 45 mm. Wymiary Gunnir DG1, to 150 x 69 x 16,4 mm.Mamy do czynienia z układem na lekko okrojonej wersji najwydajniejszej jak na razie platformy mobilnej Intel Iris Xe (80 zamiast 96 EU), ale i tak przy mocnym przycięciu detali powinna dać sobie radę z 30 klatkami animacji w wielu w starszych czy nieco mniej wymagających grach. W naszymwłaśnie z Iris Xe 96 EU, udało się osiągnąć co najmniej "konsolowe 30 FPS" full HD 1080p np. w Wiedźminie 3 czy Gridzie z 2019 roku.Pamiętajmy tylko, że jak już wcześniej zapowiadano, grafikina wybranych płytach głównych bazujących na chipsetach H410 i B460 oraz zaopatrzonych w specjalny BIOS. GPU DG1 dedykowane są na rynek producentów OEM kompletnych zestawów komputerowych, a nie do standardowej sklepowej sprzedaży. Za to najpewniej do niej już na przełomie końca 2021 i początku 2022 roku trafiąporównywalne nawet z GeForce RTX 3070.Źródło i foto: Gunnir / Intel / własne