Szaleńczy bieg. Nvidia GeForce RTX 3080 Ti i tłum klientów przed sklepem. Kolejka jak za PRL

Wielka kolejka w sklepie z USA, a w Polsce problemy z dostępnością RTX 3080 Ti przez Internet

Oby Intel z jego Xe DG2 poprawił stan rynku kart graficznych

W tym roku raczej nie doczekamy się polepszenia sytuacji z dostępnością i cenami kart graficznych Nvidia GeForce i AMD Radeon. No, ewentualnie pewna poprawna może pojawić się pod koniec 2021, co sugerują bardziej optymistyczne prognozy. Tak czy inaczej, na razie jest bardzo źle i sytuacja wcale nie staje się lepsza już od wielu miesięcy. Nie dziwi więc zajście, które miało miejsce w Dallas.Sklep Micro Center w teksańskim mieście Dallas przeżył spotkanie z tłumem kupujących, którzy chcieli nabyć swoje karty graficzne Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Uwiecznił to na swoim nagraniu PrestonALewis robiący transmisje na Twitchu, choć materiał z jego relacji można obejrzeć również w serwisie YouTube. Częściowo rozproszona kolejka amerykanów chętnych na nowe GPU jest naprawdę duża, a początek chaosu wkrada się do tłumu mniej więcej pomiędzy 03:55, a 04:00 na nagraniu (nie trwa do samego końca wideo, ale i tak scena nie jest typowa dla kupowania grafik). Wzburzenie i pędzenie bliżej wejścia nastąpiło po tym, jak ktoś z obsługi sklepu odpowiadając na pytanie klienta stwierdził, że nie starczy grafik dla wszystkich zainteresowanych. Najlepiej samemu to zobaczyć, mi osobiście momentami przypominało scenę uciekania tłumu przed zombie w horrorze o żywych trupach.W Polsce raczej nie było takich wydarzeń, a przynajmniej nic o takowych mi nie wiadomo (szczególnie, że premiera wypadała w dzień święta wolnego od pracy). Jednak to nie znaczy, że ominęły nas niedogodności sklepowego debiutu GeForców RTX 3080 Ti. Sam myślałem o tym, aby za kilka dni spróbować zamówić Founders Edition jeszcze niewprowadzonej karty RTX 3070 Ti, kiedy pojawi się w sprzedaży na stronie internetowej Nvidii. Jeżeli będzie tak samo jak relacjonował mi kolega Arek (również związany z tematem tech) w temacie RTX 3080 Ti, to mogę obejść się smakiem. - "Możesz raczej zapomnieć o kupowaniu FE, albo nie wiem... Miałem maila, że będą o 15:00 dostępne, a o 14:46 już były wyprzedane. Ciekawostka: w X-Komie były po 11-13k wersje producentów i wyszły w pół godziny niecałe."Pewnym ratunkiem dla nieco szybszego powrotu do bardziej akceptowalnych cen może być wejście nowego gracza na rynek kart graficznych. Intel chciałby zagarnąć dla siebie nieco udziałów w rynku GPU. Oczywiście chodzi o dedykowane rozwiązania, a nie zintegrowane, w których od lat ma sporo do powiedzenia, ale dopiero seria Intel Xe Graphics (na której także będą bazować kolejne konstrukcje dedykowane) nadaje się do bardziej zaawansowanych rzeczy niż wyświetlanie pulpitu i multimediów. Pierwszy krok w postaci bardzo podstawowego modeluzostał już poczyniony. Teraz czekamy naw ostatnim kwartale 2021 roku, choć szersza dostępność miałaby przypadać dopiero na początek 2022 roku.Źródło i foto: PrestonALewis @ TwitchTv / własne / hypebeast