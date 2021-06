Huawei: nowe flagowe tablety MatePad Pro i MatePad 11 zasilane HarmonyOS

Flagowy sprzęt.

Huawei MatePad 11

HarmonyOS w tabletach

Co więcej, nowy MatePad Pro ma ocenę dokładności kolorów ofE < 0,5, co jest osiągane tylko przez niektóre profesjonalne monitory, czyniąc go doskonałym przenośnym drugim monitorem, na przykład dla grafików. Dzięki technologii redukcji niebieskiego światła, Huawei MatePad Pro jest pierwszym na świecie tabletem, który przeszedł szereg rygorystycznych testów i otrzymał certyfikat TÜV Rheinland Full Care Display 2.0.Na pokładzie znajdziemy też 8 GB pamięci RAM oraz 128/256 GB pamięci masowej. Dzięki baterii 10 000 mAh urządzenie powinno wytrzymać na jednym ładowaniu nawet 14 godzin. Co ważne, tablet wspiera ładowanie przewodowe 40W oraz bezprzewodowe 27W. Z tyłu znajdziemy potrójny aparat z czujnikiem głębi ostrości.MatePad Pro 12.6 dostępny jest w kolorach szarym, zielonym i białym. Nowy tablet Huawei będzie sprzedawany w Europie w cenie od 799 euro.Huawei MatePad 11 to pierwszy tablet marki wyposażony w 10,95-calowy panel LCD obsługujący częstotliwość odświeżania 120 Hz, zapewniając płynny obraz podczas wyświetlania szerokiej gamy treści, również w przypadku wymagających gier czy filmów.Urządzenie obsługuje gamę kolorów DCI-P3, dzięki czemu zarówno obrazy, jak i filmy wyglądają żywo i naturalnie. MatePad 11 został zaprojektowany tak, aby zminimalizować niekorzystny wpływ niebieskiego światła i migotania ekranu na oczy użytkownika – tablet uzyskał dwa certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzające obecność funkcji minimalizujących te zjawiska.Za sprawną pracę odpowiada procesor Snapdragon 865, 6 GB RAM i 128 GB pamięci masowej. Tablet oferuje baterię 7250 mAh i ma szybkie ładowanie 22.5 W. Sprzęt wyceniono na 399 euro.Podczas premiery Huawei zaprezentował również nowy rysik drugiej generacji, który zapewnia naturalne wrażenie pisania przypominające ołówek, dzięki nowej, pokrytej platyną końcówce pióra, niskim opóźnieniom i obsłudze 4096 poziomów czułości na nacisk. Nowy rysik obsługuje szereg innowacyjnych funkcji, w tym Huawei FreeScript, która przekształca odręczne treści w tekst cyfrowy w czasie rzeczywistym.HarmonyOS to autorski system operacyjny Huawei, który został zaprezentowany podczas globalnej premiery, równolegle z nowym MatePad Pro i szeregiem innych nowości w portfolio Huawei. Według producenta, HarmonyOS to multiplatformowe oprogramowanie, które zapewnia inteligentne połączenie i współpracę różnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety, urządzenia wearable, telewizory, a także szeroko pojęte urządzenia smart home.Dzięki zastosowaniu HarmonyOS w nowym MatePad Pro i MatePad 11, urządzenia zyskały nowe, przydatne w wielozadaniowej pracy funkcjonalności i nowe możliwości współpracy ze sparowanym urządzeniami. Nowy Serwis Widżetów umożliwia wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym oraz szybki i wygodny dostęp do wybranych funkcji aplikacji bez konieczności ich uruchamiania. Widżety można umieścić w dowolnym miejscu na pulpicie, a także w pełni dostosować je do swoich preferencji.Nowe tablety Huawei obsługują również nowe możliwości współpracy na wielu ekranach sparowanych ze sobą urządzeń, m. in. tryb lustrzany, tryb rozszerzania i tryb współpracy. W trybie lustrzanym ekran podłączonego komputera jest odzwierciedlany na ekranie tabletu, co pozwala użytkownikom bezpośrednio pracować na dokumentach za pomocą ołówka Huawei M-Pencil dugiej generacji. Funkcja ta może być szczególnie przydatna projektantom i grafikom. Tryb rozszerzania przekształca tablet w dodatkowy ekran, który może stanowić uzupełnienie ekranu sparowanego laptopa, zapewniając tym samym dodatkowe miejsce do wyświetlania większej ilości treści. Tryb współpracy umożliwia natomiast interakcję między platformami HarmonyOS i Windows, umożliwiając użytkownikom przesyłanie np. plików tekstowych, obrazów czy materiałów wideo między podłączonymi urządzeniami za pomocą metody „przeciągnij i upuść”.Źródło: Huawei