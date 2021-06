Smartfony Xiaomi przewidzą trzęsienie ziemi

Ta funkcja uratuje jeszcze wiele żyć.

Efekty już są, a będzie jeszcze lepiej

Chiński producent elektroniki ogłosił, że wprowadza udoskonalenia w funkcji Earthquake Early Warning System, która ostrzega użytkowników przed nadchodzącym trzęsieniem ziemi. Działa ona już od prawie dwóch lat, jednak dotychczas jej funkcjonalność ograniczała się do przekazywania komunikatów z najbliższych stacji sejsmologicznych. Teraz aplikacja będzie analizować dane z wrażliwych sensorów, które znajdują się w smartfonach, co w efekcie sprawi, że każdy posiadacz Xiaomi będzie dysponował małym sejsmometrem.Dane ze smartfonów znajdujących się w podobnym obszarze będą analizowane przez system i jeśli okaże się, że informacje o niebezpiecznych falach są zgodne, do wszystkich użytkowników zostanie wysłane ostrzeżenie. Technologia pozwoli nie tylko oszczędzić na budowie profesjonalnych stacji, ale też z pewnością uratuje wiele żyć, szczególnie w regionach, gdzie lokalne systemy ostrzegania nie są wystarczająco rozwinięte lub w ogóle ich nie ma.Niedawno ogłoszono, że funkcja ostrzegania przed trzęsieniami ziemi działa już w 25 chińskich prowincjach. Według raportu Xiaomi, od czasu jej uruchomienia, skutecznie uprzedziła o ponad 35 niebezpiecznych wstrząsach o sile 4.0 w skali Richtera lub wyższej. Badania pokazują, że ostrzeżenie, które dotrze zaledwie 10 sekund przed trzęsieniem ziemi jest już w stanie zredukować liczbę ofiar o 39 procent, a 20 sekund czasu pozwala na zmniejszenie liczby poszkodowanych aż o 63 procent.Xiaomi zapowiada, że będzie kontynuowało rozwijanie systemu i niewykluczone, że wkrótce będzie on dostępny także poza Chinami. W Stanach Zjednoczonych bardzo podobne rozwiązanie jest tworzone przez Google, które w pierwszej kolejności zamierza objąć systemem wczesnego ostrzegania całą Kalifornię. W tym wypadku system może być jeszcze skuteczniejszy, bo będzie uwzględniał w pomiarach wszystkie smartfony z Androidem, a nie tylko te od Xiaomi.Źródło: gizchina.com , fot. tyt. Huawei