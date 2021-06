Honor 50 na nowych grafikach. Wiemy coraz więcej

To może być bardzo ciekawy smartfon.

Honor 50 | Źródło: gsmarena.com



Brak sankcji kluczem do sukcesu?

Przypomnijmy, że Honor powstał jako submarka Huaweia, jednak pod koniec ubiegłego roku został sprzedany konsorcjum Shenzhen Zhixin New Information Technology. Zmiana właściciela oznacza, że amerykańskie ograniczenia nałożone na byłą firmę matkę już nie obowiązują i Honor może współpracować z kim tylko chce. Możemy dzięki temu oczekiwać, że urządzenie będzie pracowało na pełnoprawnym Androidzie ze wsparciem Google, a pod “maskę” trafią układy Qualcomm.



Jak możemy wywnioskować z dotychczasowych przecieków, ​​jeden z telefonów, najprawdopodobniej bazowy model, będzie wyposażony w nowy chipset Snapdragon 778G wykonany w 6 nm procesie technologicznym. Wersja 50 Pro+ ma być napędzana z kolei Snapdragonem 888. Oba smartfony zostaną wyposażone w wyświetlacze AMOLED z odświeżaniem do 120 Hz.





Jedną z istotniejszych zalet linii Honor 50 ma być funkcja szybkiego ładowania. W zależności od poziomu modelu, urządzenia mają być wyposażone w ładowarki 66W lub 100W.



Oficjalna prezentacja serii Honor 50 odbędzie się 16 czerwca.



Źródło:



Do sieci trafiły kolejne grafiki, które przedstawiają Honora 50, czyli flagowy model marki na ten rok. Smartfon pojawia się w dwóch wersjach: 50 i 50 Pro, jednak niewykluczone, że zobaczymy też odmianę Pro+. Co ciekawe, kształt tylnego modułu jest zaskakująco podobny do tego z serii P50 Huaweia.Dzięki dobrze widocznym oznaczeniom na obiektywach możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat specyfikacji aparatów. Wersja Pro ma dostać matrycę 108 MP z obiektywem o przysłonie f/1.8, natomiast tańszy Honor 50 zostanie wyposażony najprawdopodobniej w ten sam obiektyw (też f/1.8), jednak mniejszą matrycę 50 MP. Inne źródła mówią też o dodatkowej, szerokokątnej jednostce 13 MP i teleobiektywie z dwukrotnym zbliżeniem optycznym.