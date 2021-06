Planujesz swój pierwszy zakup w AliExpress? Sprawdź te oferty

Sklep dba o nowych klientów.

Partnerem artykułu jest AliExpress





Platforma AliExpress cały czas stara się przyciągnąć nowych klientów, co chwila kusząc ich atrakcyjnymi ofertami. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was zestawienie ofert przygotowanych z myślą o nowych użytkownikach sklepu. Część oferty dostępna jest za przysłowiowe grosze.Kolorowe silikonowe pokrowce firmy QWQ. W ofercie dostępne są warianty pasujące do następujących telefonów firmy Apple – iPhone SE 2020, 5, 5SE, SE 2016, 6 (6S), 7, 8, 6 Plus, 6S Plus, 7 Plus, 8 Plus, X (XS), XR, XS MAX, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12 mini, 12, 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max.Pokrowiec kupimy za 0,04 zł ($0.01) Uniwersalne paski modelujące pozwalające nadać wnętrzu samochodu trochę charakteru. Dostępne w czterech kolorach (złoty, czerwony, srebrny oraz niebieski) oraz dwóch długościach – 1 oraz 5 metrów. Wykonane z PVC.Paski modelujące dostępne za 0,04 zł ($0.01) Słuchawki douszne 3,5 mm z wbudowanym mikrofonem. Na kablu znajdziemy pilota pozwalającego kontrolować muzykę i głośność.Słuchawkikupimy za 0,04 zł ($0.01) Tanie słuchawki TWS korzystające z protokołu Bluetooth 5.0. Mogą działać w trybie mono, gdzie każda słuchawka jest sparowana z innym urządzeniem. Posiadają wbudowany mikrofon oraz korzystają z. Słuchawkami sterujemy za pomocą jednego przycisku. Bateria 50 mAh pozwala na 2,5 godziny słuchania muzyki. W zestawie znajdziemy także etui ładujące, dzięki któremu możemy podładować sprzęt od 2 do 3 razy.Słuchawkikupimy za 9,95 zł ($2.59) Załatwiaj swoje potrzeby w stylu. Podświetlenie jest łatwe w montażu, a zasilane jest przez 3 baterie AAA. Urządzenie wyposażone jest w czujnik ruchu przez co światełka LED włączają się, gdy zbliżmy się do sedesu. Świeci na 8 różnych kolorach.Podświetlenie deski klozetowej (model na rok 2020) kupimy za 1,50 zł ($0.36) Wytrzymały kabel marki KEYSION z metalowym portem i kablem wykonanym z nylonu. Wyposażony jest w światełko LED, które sygnalizuje że kabel jest podłączony. KEYSION przeznaczony jest strikte do ladowania urządzeń, nie ma możliwości przesyłu danych. Do wyboru mamy wariatny z końcówkami microUSB, USB-C oraz dla iPhone'a.Kabelo długości 1 metra kupimy za 6,51 zł ($1.71) Mini nawilżacz powietrza o pojemności 200 ml. Działa z wydajnością 40 ml/h i nadaje się do nawilżania obszarów od 10 do 20 m2. Urządzenie jest ciche - generuje dźwięk. W zestawie dostaniemy 3 filtry.Nawilżacz powietrza XIONGXIN dostępny za 15,69 zł ($4.11) Idealny gadżet do podświetlenia np. telewizora lub monitora. Oświetleniem kontrolujemy za pomocą pilota, który zasilany jest przez baterię CR2025 (sprzedawaną oddzielnie). Możemy ustawić m.in. poziom jasności światełek, ich kolor oraz tryb świecenia - miganie, stroboskop, itd. Do wyboru mamy taśmy o długości 0,5, 1, 2, 3, 4 oraz 5 metrów.Taśmę LED RGB o długości 0.5 metra kupimy za 0,04 zł ($0.01) Słuchawka wyróżnia się swoim niewielkim rozmiarem i lekkością - waży tylko. Wyposażono ją w panel dotykowy, którym sterujemy za pomocą jednego palca. Słuchawka korzysta z protokołu Bluetooth 5.0 i może grać do 3 godzin na jednym ładowaniu. F911 naładujemy do pełna w zaledwie 20 minut.Słuchawkado kupienia za 8,67 zł ($2.26) Bezprzewodowe słuchawki EDIFIER-X3 wyposażone w moduł Bluetooth 5.0 i wsparcie dla kodeku, który zapewnia lepszą jakość dźwięku. Spełniają normę wodoodporności IPX5 i oferują. Potrafią grać na jednym ładowaniu do 6 godzin, a dzięki etui ładującemu można ten czas wydłużyć do 24 godzin.Słuchawkikupimy za 80,65 zł ($20.99) . Wysyłka z magazynu w Polsce.