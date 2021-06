Czyść zęby skuteczniej i ciszej z inteligentną szczoteczką soniczną Oclean X pro Elite

Kozacka promocja.

Oclean X Pro Elite to soniczna szczoteczka do zębów, której premierę zapowiadaliśmy na łamach naszego serwisu w kwietniu tego roku. Od tamtego czasu sprzęt trafił już do oferty oficjalnego sklepu producenta i jest dostępny w atrakcyjnej promocji. Dlaczego cicha, inteligentna szczoteczka soniczna Oclean X Pro Elite to dobry wybór? Jest kilka dobrych argumentów.Wysokie ceny sonicznych szczoteczek do zębów dobrej klasy skutecznie odstraszają potencjalnych nabywców, zainteresowanych możliwością poprawy higieny jamy ustnej. Na szczęście istnieje Oclean - producent, który zdążył przekonać do siebie miliony konsumentów z całego świata za sprawą rozsądnych cen swoich produktów. Oclean X Pro Elite nie jest wyjątkiem i oferuje naprawdę wiele w "dobrych pieniądzach".Oclean X Pro Elite to przede wszystkim wygodny w obsłudze kolorowy i dotykowy ekran, stanowiący niejako uzupełnienie do możliwości, jaki daje aplikacja dostępna na smartfony. Użytkownik może ustawiać tryby szczotkowania dostosowane charakterystyką (aż 32 tryby intensywności) i długością do swoich potrzeb i preferencji. Na końcu procesu mycia na ekranie prezentowana jest ocena poprawności szczotkowania, pomagająca wyrobić prawidłowe nawyki.Zastosowany w szczoteczce sonicznej Oclean bezszczotkowy silnik pracuje w technologii WhisperClean 2.0 z prędkością 42000 pulsów na minutę i jest jednym z najszybszych i najcichszych (45 dB) rozwiązań na rynku. Oclean X Pro Elite została nawet nagrodzona certyfikatem Quiet Mark za swoją bezgłośną pracę. W parze ze specjalnie zaprojektowanymi główkami szczoteczek z włosiem DuPont, oferować ma znacznie skuteczniejsze działanie od konkurencyjnych produktów w zbliżonej, a nawet wyższej cenie. Końcówki w Oclean X Pro Elite czyszczą o 15% wydajniej - włosie DuPont jest o 26% gęstsze i ma o 6 mm większy zasięg czyszczenia, dzięki czemu użytkownik może jeszcze lepiej zadbać także o przestrzenie między zębami. Oclean zarzeka się, że nowe główki nie tylko czyszczą większą powierzchnię na raz, ale też usuwają płytkę o 300% skuteczniej niż poprzednia ich generacja.Naładowana do 100% bateria zapewnia czas działania wynoszący nawet 35 dni. Proces ładowania odbywa się dzięki technologii ładowania bezprzewodowego.Regularna cena Oclean X Pro Elite w podstawowym zestawie wynosi 376 złotych. Sprzęt możesz kupić obecnie w promocyjnej cenie 263 złotych, a nawet... jeszcze niższej. Po zastosowaniu w koszyku kodu(ważnego do 30 czerwca 2021 roku) obniżysz cenę o kolejne 8%, do kwoty 242 złotych . Kod promocyjny Oclean działa zarówno na zestawy ze szczoteczką Oclean X Pro Elite, jak i akcesoryjne końcówki oraz etui.Źródło: mat. własny