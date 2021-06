PlayStation 2 niczym GameBoy. Mod drogi, ale ciekawy

Do takich projektów trzeba mieć talent.



Niejeden miłośnik retro chciałby mieć w swojej kolekcji urządzenie, które pozwalałoby mu ogrywać ulubione tytuły z PlayStation 2. Do tej pory - z oczywistych względów - wszelkie projekty to umożliwiające bazowały na lepszych lub gorszych emulatorach. Pewien internauta powiedział "dość" i przerobił PS2 w taki sposób, aby pełnowymiarowa konsola stacjonarna od Sony przypominała niewielkiego GameBoya.



PS2MINIX czyli kompaktowe PlayStation 2

PS2MINIX to dzieło zaprezentowane przez zajmującego się konsolkami przenośnymi youtubera Retro Dodo. Wystawiona na sprzedaż za 800 dolarów (ok. 3100 złotych) miniaturowa wersja konsoli PlayStation 2 została wyposażona w całkiem pokaźny, kolorowy ekran. Stare tytuły w relatywnie niskiej rozdzielczości wyglądają na nim zadziwiająco dobrze.



Czy to konsola kieszonkowa? Niestety nie - jest nieco za gruba. Mimo to, ponoć doskonale leży w dłoniach, a rozmieszczenie przycisków jest ergonomicznie. Oryginalna płyta z PS2 została przerobiona w taki sposób, żeby zmieściła się w małej obudowie. Zintegrowano z nią nie tylko przyciski główne, ale nawet L1/L2 i R1/R2, które usytuowano - a jakże - z tyłu. Co ciekawe, PS2MINIX mimo swoich wymiarów jest chłodzona aktywnie przez wentylator.



Youtuber zwraca uwagę, że granie w gry nie jest wbrew pozorom prostym zadaniem - nie wszystkie gry udało mu się zmusić współpracy. Gdy jednak jakiś tytuł zechciał się odpalić, gameplay wynagradzał te niedociągnięcia. W momencie premiery PS2 nikt nie marzył nawet o możliwości ogrywania wydanych na nią produkcji na takim sprzęcie. Czas pracy na baterii sięga w porywie 2,5 godziny.







Czy PS2MINIX jest warta 800 dolarów? Pytanie pozostawiam otwartym. Jest to z pewnością sprzęt niezwykle ciekawy i unikatowy na skalę świata. Być może znajdzie się gdzieś kolekcjoner, który zechce za nią tyle zapłacić.



Źródło: Retro Dodo @YouTube