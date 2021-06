Chińczycy prezentują rozsuwany ekran OLED

Źródło: Gizchina

Koncepcja przypomina nieco rozwiązanie zastosowane w modelu Oppo X 2021 i nie jest to przypadek, bowiem BOE jest głównym dostawcą paneli OLED dla tego producenta.Mimo iż BOE nie jest zbyt rozpoznawalną marką w Polsce, warto wiedzieć, że to jeden z największych producentów ekranów OLED-owych na świecie. Firma produkuje panele dla kilku istotnych graczy z rynku mobilnego, a do tego bardzo dynamicznie się rozwija. Według raportu za pierwszy kwartał tego roku, firma osiągnęła dochód operacyjny w wysokości 7,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 107,87% względem roku ubiegłego. Zysk netto firmy również wzrósł do 812 milionów dolarów, co oznacza wzrost aż o 814,46%.