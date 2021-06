Darmowy iPhone 12 mini albo Galaxy S21 za testowanie sieci 5G

Verizon w nietypowy sposób zachęca do przejścia na 5G.

Największa sieć komórkowa w Stanach Zjednoczonych ruszyła z nową kampanią promującą świeżo wprowadzoną do użytku sieć 5G. Chcąc zachęcić użytkowników do przejścia na nową technologię, a co za tym idzie, testowania jej możliwości, operator oferuje możliwość użytkowania jednego z dwóch topowych smartfonów bez dodatkowych opłat. Zainteresowani będą mogli wybrać pomiędzy iPhonem 12 mini, a Samsungiem Galaxy S21. Klient będzie musiał płacić tylko za abonament.Warunkiem skorzystania z promocji jest oddanie starego smartfona przed podpisaniem umowy. Jest on tym łatwiejszy do spełnienia, że Verizon przyjmie każde urządzenie, w każdym stanie, niezależnie od tego ile ma lat i czy w ogóle działa.W programie mogą brać udział zarówno aktualni klienci, jak i nowi, którzy zdecydują się zmienić usługodawcę na Verizon. Aby skorzystać z pełni możliwości nowej oferty, muszą oni wybrać najwyższy plan Unlimited.Darmowy smartfon to nie koniec korzyści. Użytkownicy przechodzący z innej sieci mogą otrzymać przedpłaconą kartę Mastercard o wartości 300 dolarów, która pokryje koszty związane z przedwczesnym rozwiązaniem umowy lub przeniesieniem numeru. Oprócz tego, operator przewidział darmowe plany Apple Arcade lub Google Play Pass na 6 lub 12 miesięcy, w zależności od wybranego abonamentu.Oferta Verizona wydaje się przebijać wszystko co dotychczas widzieliśmy, jeśli chodzi o promocje operatorów komórkowych. Zapewne wszyscy chcielibyśmy aby polskie sieci w podobny sposób walczyły o klientów.Źródło: Verizon / Foto. Pixabay