Pierwsze zdjęcie grafiki Intel Xe-HPG DG2. Można spodziewać się solidnej wydajności

Kolejne dedykowane grafiki Intela z mocą porównywalną do Nvidia GeForce RTX 3080

Intel Xe-HPG DG2 może potrzebować nawet 375 W zasilania

Tylna część inżynierskiej wersji grafiki Intel Xe-HPG DG2 / Foto: Moore's Law Is Dead @ YouTube

Nadchodząca karta graficzna Intel DG2 może być bliżej niż myślimy. Na kanale YouTube o nazwie Moore’s Law pojawiło się rzekome zdjęcie konstrukcji. Można z niego wywnioskować nieco informacji. Ale przede wszystkim widać, że to spory układ, który może być faktycznie konkurencją dla GPU z innych firm niekoniecznie już tylko w niskim segmencie.Fotka obrazuje tylny widok karty graficznej, więc w zasadzie samą płytkę drukowaną (jeśli karta otrzyma backplate, to na tym etapie przy inżynierskich próbkach nie musi być obecny, poza tym karta wydaje się nie w pełni zmontowana) i niektóre elementy mocowania chłodzenia. Grafika takich rozmiarów sugeruje układ o niezłej mocy, choć to nowość dla Intela, więc niczego jeszcze nie można przesądzać. Poza tym brak jakichkolwiek firmowych oznaczeń, ale część miejsc została zasłonięta. Czy zdjęcie jest prawdziwe nie dowiemy się pewnie aż do premiery Intel DG2, kiedy będzie można będzie je porównać z finalnym produktem. A może nawet na zawsze będzie to tajemnicą.Seria grafik Intel Xe-HPG DG2 (najpewniej jej nazwa kodowa to Niagara Falls) powinna zawierać przynajmniej dwa modele. Jeden z nich miałaby 384, a druga 512 jednostek EU. Spodziewamy się też do 16 GB pamięci na 256-bitowym interfejsie. Mocniejszy wariant prawdopodobnie będzie miał wydajność niewiele gorszą niż Nvidia GeForce RTX 3080. Karty miałyby wyjść w ostatnim kwartale 2021 roku, ale szerszą dostępność uzyskać dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku. Bardzo interesująco zapowiada się możliwość agresywnej wyceny od 349 do 499 dolarów (od około 1275 do 1850 złotych). Nawet jeśli ostatnia kwestia byłaby prawdziwa, to pamiętajmy, że finalna cena w Polsce jest zawsze proporcjonalnie wyższa, a sklepy i pośrednicy obecnie mocno podnoszą ceny GPU z większą marżą niż zwykle.Na pokazanej fotografii widać chociażby całkiem zaawansowany wielofazowy układ VRM czy dwa miejsca pod montaż ośmiopinowych wtyczek zasilania. Tyle energii elektrycznej potrzebują naprawdę mocarne wyższe modele kart graficznych (istny top może mieć nawet i trzy takie złącza). Te mniej prądożerne zwykle mają mniej pinów. Łącznie daje to potencjał na dostarczenie do 375 W energii (po 150 W ze złącz zasilania ośmiopinowych kostek PCI-Express i dodatkowe 75 W z płyty głównej). Oczywiście próbka testowa może mieć tę kwestię rozwiniętą z dużym zapasem, do oficjalnej prezentacji wiele może się zmienić w tym czy innym elemencie.Tak samo jak umiejscowienie złącz nietypowo jak na obecne standardy skierowane do tyłu (czyli po zamontowaniu w stronę frontu całego komputera). Zwykle karty graficzne mają kostki zasilania PCI-Express skierowane ku górze (po zamontowaniu karty w kierunku bocznego panelu obudowy), aby wygodniej było poprowadzić przewody, szczególnie w krótkich obudowach. Miejmy nadzieję, że kolejne karty graficzne Intela po niedawnym, pojawią się jak najszybciej na rynku i będą atrakcyjnie wycenione oraz pozytywnie wpłyną na całą sytuację na rynku grafik.Źródło i foto: Moore's Law Is Dead @ YouTube / tomshardware / Foto tytułowe: Intel