Lenovo i Ducati zacieśniają współpracę. Nowe produkty Lenovo

Działo się.

Lenovo x Ducati

"Wydarzenie jest owocem pięknej trzyletniej współpracy między Lenovo a Ducati, która oparta jest na wzajemnej pasji do przełomowych technologii. Dzięki nim możemy wspólnie wytyczać nowe trendy czy to w biurze, w domu, na ulicy lub – jak dzisiaj – na wyścigowym torze. Jesteśmy dumni z bycia partnerem tytularnym zespołu Ducati Lenovo Team, który ściga się w najbardziej prestiżowych na świecie wyścigach motocyklowych MotoGP i korzysta z naszych inteligentnych rozwiązań, by osiągać coraz lepsze wyniki i sukcesy."

"Niczym ristretto, Monster jest dla Ducati kwintesencją mocy, stylu, smaku i wyrafinowania podaną w najbardziej esencjonalną formie. Idee towarzyszące powstaniu modelu, to jest stałe poszukiwanie najbardziej kompaktowych i lekkich rozwiązań, możemy zaobserwować też w branży technologicznej. Cieszymy się, że Ducati i Lenovo wspólnie stawiają czoła technologicznym wyzwaniom przyszłości. Efekty tej współpracy są widoczne już dzisiaj, w doskonałych wynikach Ducati Lenovo Team w MotoGP."

26 maja w Mszczonowie na torze Driveland odbyło się nietuzinkowe wydarzenie. Firma Lenovo świętowała swoją współpracę z marką Ducati podczas prezentacji najnowszej linii produktów komputerowych Lenovo oraz motocykli z serii Monster. Goście, w tym przedstawiciele firm i mediów, mieli okazję zobaczyć nie tylko nowe laptopy i stacje robocze Lenovo, ale też zapierające dech w piersiach motocykle Ducati, w tym nową generację modelu Ducati Monster na rok 2021.Lenovo jest partnerem technologicznym Ducati od 2018 roku, a od lutego 2021 roku sponsorem tytularnym zespołu MotoGP Ducati Lenovo Team. Lenovo umożliwia inżynierom i projektantom Ducati szybkie wdrażanie algorytmów i technologii w motocyklach zarówno wyścigowych, jak i drogowych. Jak zapewniają przedstawiciele Ducati i Lenovo, współpraca obu firm oparta jest o wspólnie wyznawane wartości: niepowstrzymaną innowacyjność, szybkość, wytrzymałość i moc, wyznaczanie trendów oraz wytyczanie nowych granic w technologii.Wśród prezentowanych sprzętów znalazł się m.in. po raz pierwszy zaprezentowany w Polsce najnowszy laptop typu "2 w 1", czyli ThinkPad X1 Titanium Yoga z ultralekką obudową i tytanową pokrywą. Ponadto, przedstawiciele Lenovo opowiedzieli również o najlżejszym w historii, ważącym jedynie 907 gramów ThinkPad X1 Nano. Istotną zaletą obydwu urządzeń jest zaimplementowana w nich platforma Intel Evo. Rozwiązanie technologiczne marki Intel, wspierane przez najnowszą linię procesorów Intel Core i7 11. Generacji (Tiger Lake-U) oraz kartę graficzną Intel Iris X, jest tak skonstruowane, aby móc zapewnić wydajną i komfortową pracę. Laptopy oparte na oparte na platformie Intel Evo mają stanowić połączenie wydajności, szybkiej reakcji, długiej żywotności baterii oraz efektownego obrazu.— mówił Wojciech Zaskórski, General Manager Lenovo Polska.Zainteresowaniem cieszył się też ThinkPad X1 Fold, czyli pierwszy na świecie komputer osobisty ze składanym ekranem, którego dolna część ekranu stanowi klawiaturę. Oprócz tego zostały zaprezentowane najbardziej wydajne urządzenia w portfolio Lenovo czyli stacje robocze: mobilne z serii ThinkPad P oraz ThinkStation z produktem P340 Tiny. Uzupełnieniem komplementarnej oferty Lenovo były rozwiązania z rodziny Smart Office: Think Smart Hub II oraz ThinkSmart View.– mówił Damian Owczarek, General Manager Ducati Polska.Źródło: Lenovo