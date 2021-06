Telewizor na EURO 2020, do gier i filmów? Mamy dobrą propozycję

70-calowy, przystępny cenowo TV.

Zbliżające się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej skłaniają wiele osób do poszukiwań nowego telewizora. Oczywiście nie samym EURO człowiek żyje i wypada, aby wymarzony sprzęt spisywał się odpowiednio także po zakończeniu mistrzostw i spełniał swoją rolę podczas wyświetlania filmów z serwisów VOD lub gier z podłączonej do niego konsoli. Jaki telewizor wybrać? Najlepiej duży i stosunkowo niedrogi.Rozmiar ma znaczenie, a przynajmniej w przypadku ekranu telewizora. Między bajki możecie włożyć mądrości mówiące o tym, że "X cali to za dużo". Im więcej, tym lepiej, a jedynym ograniczeniem powinna być odległość, w jakiej siedzicie od telewizora (oraz oczywiście budżet). Rzućmy okiem na 70-calowy, przystępny cenowo telewizor. Cena? 4299 złotych, czyli naprawdę niska jak na urządzenie o tak pokaźnej matrycy VA. Z jakiej odległości na niego spoglądać?Wystarczy rzut oka na jeden z popularnych kalkulatorów, aby dowiedzieć się, że optymalny dystans do oglądania wyświetlacza o przekątnej 70 cali i rozdzielczości 4K wynosi zaledwie... 1,40 metra. Zaskoczeni? Jak widać Philips 70PUS8535 sprawdzi się nawet w pomieszczeniach o stosunkowo niewielkiej kubaturze - można go postawić na szafce, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawiesić go na ścianie. Oglądanie piłkarskich zmagań na tak dużym telewizorze to czysta przyjemność, zwłaszcza w gronie znajomych, z którymi można wspólnie przeżywać emocje towarzyszące grze polskiej reprezentacji.Z perspektywy miłośnika sportu znaczenie będzie miała także matryca. W Philips 70PUS8535 zastosowano panel VA, gwarantujący lepszą czerń i kontrast od telewizorów wykorzystujących matryce IPS. Częstotliwość odświeżania obrazu wynosi 60 Hz, ale w tej cenie i przy tym rozmiarze nie wypada na to narzekać. Jasność obrazu wynosi 400 cd/m2 i jest lepsza od całej masy konkurencyjnych urządzeń sprzedawanych w zbliżonej lub wyższej cenie. A co z filmami?Philips 70PUS8535 pracuje pod kontrolą systemu Android TV, czyli najlepszej platformy dla miłośników multimediów, a o jego płynne działanie dba procesor P5 Perfect Picture. Dodatkowe aplikacje (w tym słynne Kodi!) można zainstalować z poziomu sklepu z aplikacjami Google. Dobra wiadomość dla korzystających z Netflixa: sprzęt Philipsa wspiera dwa formaty HDR Premium - HDR10+ oraz Dolby Vision, obsługiwane również przez Amazon Prime. Masz głośniki lub soundbar z Dolby Atmos? Z pewnością docenisz ten telewizor. Dodatkową zaletą jest technologia DTS Play-Fi, pozwalająca połączyć z urządzeniem kilka różnych głośników, znajdujących się w różnych pokojach.Jeśli nie planujesz zakupu soundbara ani głośników kina domowego, możesz być spokojny. Philips 70PUS8535 oferuje dwa pełnozakresowe głośniki 10 W o mocy wyjściowej (RMS) 20 W, które w zupełności wystarczają jako pakiet startowy do gier, filmów i czerpania frajdy z śledzenia widowisk sportowych. Brzmienie da się dostosować do indywidualnych preferencji za sprawą 5-stopniowego equalizera.Konsumenci bardzo często wybierają telewizory Philipsa ze względu na podświetlenie Ambilight, które w modelach z serii Performance występuje w wersji 3-stronnej. System iluminacji umieszczony z tyłu obudowy rozświetla powierzchnię za ekranem w taki sposób, że widz ma wrażenie poszerzenia oglądanych scen. Obraz dzięki temu jest jeszcze bardziej kontrastowy, przez co użytkownik telewizora nie przemęcza wzroku nawet w trakcie długich seansów. Istnieje całkiem spora grupa osób, które nie wyobrażają sobie, aby ich następny telewizor nie miał tego inteligentnego, LED-owego podświetlenia.Specjalnie z myślą o rozgrywkach sportowych producent wprowadził również tryb flagi jako jedno z ustawień Ambilight. W ten sposób podczas transmisji meczu można sobie ustawić za ekranem podświetlenie w barwach narodowych drużyny, której aktualnie kibicujemy.Nie wiem jak wygląda to w Waszym przypadku, ale dla mnie bardzo istotna jest wygodna obsługa telewizora. Tak się składa, że korzystam na co dzień z innego modelu telewizora Philipsa i bardzo cenię sobie pilot zdalnego sterowania z klawiaturą QWERTY. Dzięki niemu wyszukiwanie na YouTube, Netflixie i w obrębie innych aplikacji przebiega doprawdy błyskawicznie. Philips 70PUS8535 ma jeszcze nowocześniejszą wersję tego samego pilota. Wyposażono go w mikrofon, pozwalający sterować telewizorem głosowo. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wydawać za jego pośrednictwem polecenia innym urządzeniom kompatybilnym z Asystentem Google w obrębie sieci domowej. To po prostu wygodne.Z perspektywy użytkowników konsol znacznie może mieć, oprócz dobrej jakości wyświetlanego obrazu, obecność 4 portów HDMI z HDCP 2.3, umożliwiających podłączenie kilku różnych urządzeń. Kolosalnym atutem jest niziutki input lag, który w redakcyjnych testach okazuje się oscylować około wartości zaledwie 20 ms. Opóźnienie na tym poziomie jest w zasadzie niewyczuwalne. Wyświetlane na tym telewizorze gry wyglądają świetnie, zwłaszcza po włączeniu Ambilight. W cenie ok. 4299 złotych 70-calowy calowy Philips PUS8535 jawi się jako doskonała propozycja do bardzo szerokich zastosowań. Osoby poszukujące telewizora o jak największej przekątnej i jak najlepszej jakości obrazu w rozsądnej cenie, powinny być nim zachwycone. Niezależnie od tego, czy zechcesz oglądać na nim sport, filmy, czy też odprężyć się grając na konsoli, telewizor marki Philips będzie w stanie pozytywnie zaskoczyć Cię działaniem.