Od dziś dostaniesz mandat za korzystanie ze smartfonu na pasach

Nowelizacja przepisów.



Dziś wchodzą w życie bardzo ważne zmiany w prawie, a według przeprowadzonych badań ze względu na słabą kampanię informacyjną słyszało o nich zaledwie 4 na 10 Polaków. Jeśli chcesz uniknąć płacenia mandatu, wchodząc na pasy pozostaw smartfon w kieszeni lub torbie. 1 czerwca 2021 roku jest dniem, w którym w życie wchodzi nowelizacja przepisów Prawo o ruchu drogowym.



Zmiany w przepisach o ruchu drogowym od 1 czerwca 2021 roku

Od dziś nie korzystamy z telefonów podczas przechodzenia przez jezdnię. Nowe przepisy zakazują pieszym korzystania w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych) z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję. Ma to pomóc zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, choć sam przepis uzupełniający art. 14 ustawy – Prawo o ruchu drogowym jest dość kontrowersyjny.







Okazuje się, że surowo karane będzie nie tylko wgapianie się w ekran smartfonu, ale nawet prowadzenie rozmów telefonicznych. W końcu czynność ta podpada jak najbardziej pod czynność mogącą upośledzić percepcję otoczenia poprzez wzmożenie rozproszenia uwagi pieszego. Wygląda na to, że począwszy od dziś chcąc legalnie przejść przez pasy dla pieszych należy rozłączyć rozmowę lub prowadzić ją za pośrednictwem zestawu słuchawkowego.



Co więcej, warto zwrócić uwagę na sformułowanie dotyczące "innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję". Do tej kategorii mogą wpadać nawet smartwatche, na których sprawdza się godzinę. Oczywiście trudno przypuszczać, aby stróże prawa mieli karać nawet za takie błahostki, choć... Cóż, pozostaje nam liczyć na zdrowy rozsądek policjantów.



Wśród innych zmian w prawie wchodzących dziś w życie znajdziemy zrównanie prędkości w obszarze zabudowanym do 50 km/h w dzień i w nocy oraz zakaz tak zwanej "jazdy na zderzaku". Warto zauważyć, że zmieniono także przepisy związane z ochroną pieszego w rejonie przejść dla pieszych. NIE WPROWADZONO jednak (wbrew wielu mylącym nagłówkom) bezwzględnego pierwszeństwa pieszych na pasach.



Źródło: mat. własny, Gov.pl