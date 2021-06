Premiery ILIFE na AliExpress. Odkurzacz H75 oraz robot sprzątający B5 Max w promocji

Utrzymanie domu w czystości stanie się łatwiejsze.

Odkurzacz ILIFE H75/H75 Plus

Robot sprzątający ILIFE B5 Max

ILIFE to producent popularnych urządzeń czyszczących. W tym tygodniu firma wypuści w serwisie AliExpress trzy nowe sprzęty – odkurzacze H75 i H75 Plus oraz robot sprzątający B5 Max. W dniach 3 - 5 czerwca urządzenia kupimy w bardzo atrakcyjnych cenach. Co ważniejsze, wysyłane będą z magazynów ulokowanych w Europie dzięki czemu nie będziemy musieli długo czekać na dostawę.Stronę główną promocji znajdziecie tutaj . Znajdziemy tutaj kupony rabatowe dla obu sprzętów, które dadzą nam po $10 zniżki na nie.Sklep przygotował również kod promocyjny, który da nam $10 rabatu przy wydanych $100. Kupony będą aktywne od 3 do 5 czerwca.Odkurzacz wyposażono w ulepszony, który oferuje większą moc ssania i dłuższą żywotność. Urządzenie oferuje dwa tryby pracy - standardowy (10000 Pa) oraz maksymalny (22000 Pa). Bateria 2500 mAh zapewnia do 45 minut pracy. Pozwala to wysprzątać powierchnię do 200 m². W trybie maksymalnym ILIFE H75 może pracować do 15 minut. Kupując odkurzaczw zestawie.Urządzenie wyposażono w 1,3 litrowy pojemnik na kurz, który wygodnie opróżnimy za pomocą jednego przycisku. Na głowicy urządzenia umieszczono światełka LED by pomóc w sprzątaniu słabo oświetlonych miejsc. Do trudno dostępnych zakamarków dostaniemy się dzięki giętkiej głowicy, którą można zgiąć o. By zaoszczędzieć przestrzeni, odkurzacz można zamontować na ścianie dzięki uchwytowi dołączonemu do zestawu.Odkurzaczkupimy za ok. 391 zł ($106.99) Modelz dodatkową baterią dostępny będzie za ok. 511 zł ($139.99) Robota ILIFE B5 Max wyposażono w zbiornik na wodę dzięki czemu może jednocześnie sprzątać oraz mopować podłogę. Zbiornik w inteligentny sposób kontroluje użycie wody i odcina ją natychmiast, gdy urządzenie zatrzyma się aby zapobiegać wyciekom. Kurz trafia do pojemnika o pojemności 600 ml, gdzie oddzielany jest od powietrza za pomocą. Zanieczyszczenia następnie przekazywane są do litrowego worka na kurz, które później po prostu wyrzucamy, gdy się zapełni. W zestawie znajdziemy 3 worki.ILIFE B5 Max oferuje 4 tryby pracy, które pomogą nam poprawić skuteczność czyszczenia. Mamy tu do wyboru tryb(2000 Pa) oraz(1500 Pa). Dzięki swojej kompatowej konstrukcji, robot jest w stanie dostać się do trudno dostępnych miejsc pod meblami. Nic też nie stoi na przeszkodzie by sprawować urządzenie z aplikacją na smartfony, która pozwoli nam na zdalne sterowanie. Za pomocą smartfona będziemy w stanie ustawić harmonogram, siłę ssania, sprawdzić stan poszczególny części, historię sprzątania, poziom wody w zbiorniku i wybrać tryb sprzątania.Jak przystało na nowoczesnego robota sprzątającego, producent wyposażył go w pełen zestaw czujników, które zapobiegają kolizjom i updakom. ILIFE B5Max wróci też do stacji ładującej automatycznie, gdy wykryje że zaczyna mu brakować energii. Na jednym ładowaniu jest w stanie pracować ok.Robot ILIFE B5 Max dostępny będzie za ok. 722 zł ($197)