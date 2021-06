AMD pokazało mobilne karty graficzne Radeon RX 6000M

Dzieje się.

AMD Radeon RX 6000M dla laptopów

Tak, jak NVIDIA zaprezentowała dziś desktopowe karty graficzne GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti, tak firma AMD na Cumputex 2021 przedstawiła światu swoje mobilne karty graficzne Radeon RX 6000M, bazujące na architekturze RDNA 2. Konstrukcje pojawiają się w zapowiedzianych przy okazji laptopach w nadchodzących tygodniach, zapewniając nawet 1,5-krotnie wyższą wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji.Karty graficzne AMD Radeon RX 6000M znajdziecie na pokładzie laptopów dla graczy firm ASUS, HP, Lenovo, MSI i kilku innych mniej znanych producentów OEM. Producent zachwala flagową Radeon RX 6800M jako nadającą się idealnie do grania w rozdzielczości 1440p i 120 klatkach na sekundę. AMD chwali się, że AMD RDNA 2 zapewnia nawet o 43% niższy pobór energii przy tym samym poziomie wydajności w porównaniu do architektury AMD RDNA.Karta graficzna AMD Radeon RX 6700M zapewniać ma możliwość komfortowej zabawy w grach w rozdzielczości 1440p przy 100 klatkach na sekundę. Karta graficzna AMD Radeon RX 6600M z kolei została zaprojektowana tak, ażeby lekkie laptopy mogły zapewnić płynną rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 100 kl./sekundę. Jestem ciekaw tego, jak będą spisywały się pierwsze konstrukcje z nowymi GPU.- GPU 2300 MHz @145 W, szyna pamięci 192-bit, 96 MB Infinity Cache- GPU 2300 MHz @135 W, szyna pamięci 160-bit, 80 MB Infinity Cache- GPU 2177 MHz @100 W, szyna pamięci 128-bit, 32 MB Infinity Cache