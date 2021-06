NVIDIA zaprezentowała GeForce RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti

Stało się.



Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dziś w trakcie targów Computex 2021 zaprezentowane zostały karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti oraz GeForce RTX 3070 Ti. Ceny sugerowane nowych kart graficznych nie odstraszają, ale odrębną kwestią pozostaje ich dostępność i ceny sklepowe - tutaj może być różnie. Przy okazji ogłoszono, że już ponad 130 gier wspiera technologię RTX.



GeForce RTX 3080 Ti oraz GeForce RTX 3070 Ti - oficjalnie

GeForce RTX 3080 Ti 12 GB GDDR6X będzie dostępna w sklepach od 3 czerwca w cenach rozpoczynających się od 1199 dolarów (ok. 4399 złotych). Według deklaracji producenta zwiastuje ona wydajność dwukrotnie wyższą w tradycyjnej rasteryzacji od GTX 1080 Ti.







GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X zaś to ulepszona wersja karty RTX 3070, najpopularniejszego modelu wykorzystującego architekturę NVIDIA Ampere. Większą wydajność zapewniają dodatkowe rdzenie CUDA oraz szybka (i grzejąca się) pamięć GDDR6X. Elementy te sprawiają, że GeForce RTX 3070 Ti oferuje 1,5-krotny wzrost wydajności w porównaniu do karty poprzedniej generacji GeForce RTX 2070 SUPER i dwukrotny w porównaniu do GeForce GTX 1070 Ti. Będzie dostępna od 10 czerwca w cenach rozpoczynających się od 599 dolarów (ok. 2199 złotych).



Karty będzie można zakupić zarówno jako domyślnie taktowane jak i fabrycznie podkręcone modele autorskie od czołowych dostawców kart rozszerzeń, takich jak ASUS, Colourful, EVGA, Gainward, GIGABYTE, Inno3D, KFA2, MSI, Palit, PNY czy Zotac.



Laptopy z kartami NVIDIA GeForce RTX 3000 na Computex

Na targach Computex zaprezentowano także najnowsze laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX serii 30. Firmy Alienware i Acer pokazały swoje nowe laptopy dla graczy. Alienware x15 to smukły model z kartą GeForce RTX 3080 i wyświetlaczem G-SYNC o rozdzielczości 2560x1440 pikseli. To najwydajniejszy na świecie 15-calowy laptop o grubości poniżej 16 mm. Nowy 16-calowy Predator Triton 500 SE firmy Acer również wyposażony jest w kartę GeForce RTX 3080 i naszpikowany został technikami Max-Q trzeciej generacji.







Również twórcy znajdą coś dla siebie. Wśród nowości z kartami RTX znajdziemy między innymi ultraprzenośnego 14-calowego HP Envy 14 oraz 15-calowego HP Envy 15. Linia Acer ConceptD obejmuje modele od ConceptD 3 z kartą GeForce RTX 3050 lub 3050 Ti, aż po ConceptD 7 i 7 Pro z kartami GeForce RTX 3080 i NVIDIA RTX A5000. Z kolei od firmy MSI do programu Studio dołączają WS66, WS76, Creator 17 oraz elegancki laptop klasy premium Creator Z16 z kartą graficzną GeForce RTX 3060.



Źródło: NVIDIA