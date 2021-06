Pokryj cały dom szybką siecią mesh WiFi 6 z D-Link Covr Wi-Fi Mesh Whole Home AX1800

WiFi mesh, czyli wygodne pokrycie siecią bardzo dużego obszaru bez martwych punktów

Zestaw COVR-X1863 / Foto: D-Link

Nawet 1,8 Gb/s i sterowanie głosowe Asystentem Google oraz Alexą

Zestaw COVR-X1862 / Foto: D-Link

Stopniowo technologia WiFi 6 ax, ale też WiFi mesh wchodzą do domów i firm. O ile większość ludzi nie znając szczegółowo tematu, może trafnie domniemywać, że WiFi 6 (zwane też WiFi ax) jest po prostu nowszym i szybszym standardem, tak sieci mesh są ciągle mniej popularne. Ale temat ten wciąż się zmienia za sprawą zapowiedzi i premier nowych produktów, takich jak kolejne bezprzewodowe punkty dostępowe marki D-Link.Firma właśnie wprowadza na rynek nowy system mesh WiFi 6 o nazwie D-Link Covr Wi-Fi 6 Mesh Whole Home AX1800. Dostępny jest w dwóch wariantach - COVR-X1862 jako zestaw dwóch urządzeń i COVR-X1863 z trzema. Na czym w ogóle polega technologia mesh? Jest znana od lat, ale wciąż nieczęsto widujemy ją w domach, a to szkoda. Oczywiście jeśli mamy na tyle dużo przestrzeni, że odczujemy jej możliwości. Np. do małej kawalerki spokojnie wystarczy dobry pojedynczy router.W mesh sieć opiera się na wielu punktach dostępowych WiFi. Każdy z nich jest w zasadzie taki sam, ale do jednego głównego podłączamy nasze łącze internetowe. Jeśli wyjdziemy z zasięgu tego pierwszego routera, to inny punkt dostępowy przejmie jego rolę, a nasze urządzenie będą płynnie przełączać się pomiędzy nimi, bez konieczności ręcznej zmiany sieci. Standardowo punkty komunikują się ze sobą na jednym z bezprzewodowych pasm, ale można je sparować także przewodowo.Dwa lub trzy (czy jeszcze więcej, jeśli kupimy kilka zestawów) punkty WiFi będą pokrywać sygnałem znacznie większy dom (może nawet z działką na zewnątrz), o wiele większy obszar niż jeden nawet całkiem mocny router. To eliminuje martwe strefy w rozległych parterowych czy tym bardziej wielopoziomowych domach, a dla użytkownika wygląda to trochę tak, jakbyśmy mieli jeden router z antenami rozsianymi w wielu miejscach. Oczywiście zarządzamy wszystkim centralnie, nie ma konieczności konfigurowania każdego nowego punktu osobno (nie licząc pierwszego dołączenia do sieci).Jak można przeczytać w informacji prasowej producenta - "System Wi-Fi 6 Mesh Whole Home AX1800 z najnowszą technologią Wi-Fi 6 oferuje łączną przepustowość połączeń w dwóch zakresach do 1,8 Gbit/s, które są zabezpieczone najnowszą technologią szyfrowania WPA3." W przypadku wybrania zestawu z dwoma elementami, powinny pokryć siecią WiFi obszar do 420 metrów kwadratowych, a trzyelementowa paczka nawet do 600 metrów kwadratowych. Kolejne dokupione punkty, to możliwość spięcia siecią bezprzewodową jeszcze większego obszaru."Urządzenia Covr są przygotowane na rosnące zapotrzebowanie na połączenia w nowoczesnych domach – wyposażono je w technologię MU-MIMO, OFDMA oraz BSS Colouring zwiększające pojemność i wydajność sieci. Dzięki Covr wiele urządzeń jednocześnie może korzystać z szerokopasmowego sygnału, a dane są efektywniej dystrybuowane." Dodatkowo użytkownicy mają do dyspozycji kontrolę rodzicielską opartą na profilach i harmonogramy czy nawet obsługę głosową Asystentem Google oraz Alexą firmy Amazon. Szukają informacji w sieci, znalazłem system mesh D-Linka na razie tylko w jednym sklepie w cenie 947 złotych za wersję podwójną i 1398 złotych w przypadku potrójnej.Źródło i foto: D-Link