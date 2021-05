Świetne wieści! Tani flagowiec realme GT 5G ze Snapdragonem 888 trafi do Europy

Plany producenta potwierdza certyfikacja.

Marka realme dynamicznie rozszerza swoje portfolio smartfonów w Europie i wszystko wskazuje na to, że wkrótce zadebiutuje największy nieobecny czyli realme GT 5G. Dlaczego warto czekać właśnie na ten model? Urządzenie napędza tegoroczny flagowy procesor Snapdragon 888 więc GT może być doskonałą propozycją dla osób celujący we flagową wydajność w maksymalnie niskiej cenie.Skąd wiadomo, że realme GT 5G pojawi się w Europie? W sieci odnaleziono dokument potwierdzający certyfikację modelu- dokładnie takie samo oznaczenie flagowiec ma w Chinach. Smartfon został certyfikowany do użytku w Unii Europejskiej przez holenderską firmę testującą Telefication.

Realme GT 5G - certyfikacja / foto. telefication

realme GT 5G będzie najtańszym flagowcem?

W modelu realme GT 5G znajdzie się najwydajniejszy z układów SoC koncernu Qualcomm – wykonany w 5 nm procesie technologicznym Snapdragon 888 . Aby wykorzystać jego topową wydajność, realme zaprojektowało dla swojego flagowca zupełnie nowy mechanizm odprowadzania ciepła oparty na połączeniu miedzi oraz elementów ze stali nierdzewnej (Stainless Steel CV Cooling System).Na pokładzie znajdziemy 6,43" wyświetlacz AMOLED 120 Hz, 128 lub 256 GB pamięci UFS 3.1, 8 lub 12 GB RAM, baterię 4500 mAh z bardzo szybkim ładowaniem 65W (do pełna w około 35 minut). Są też głośniki stereo, NFC i potrójny aparat z głównym sensorem 64MP ƒ/ 1.8 (Sony IMX682 Exmor RS).Obudowa waży 186 gramów przy wymiarach 158.5 x 73.3 x 8.4 mm (wersja ze szklanymi pleckami). Czego zabrakło? Smartfon nie jest wodoszczelny oraz nie posiada slotu na kartę pamięci MicroSD.Podstawowy wariant 8/128 GB wyceniono w Chinach na 2799 CNY czyli ok. 1620 zł. Warto przypomnieć, że ubiegłoroczny Realme X50 Pro 5G kosztował 3599 juanów czyli około 2100 zł, a w Polsce zadebiutował w cenie 2999 zł. Można zatem spodziewać się, że Realme GT 5G może kosztować w Polsce mniej niż 2500 zł. Oczywiście jeżeli producent zdecyduje się wprowadzić ten model do naszego kraju.Europejski oddział Realme opublikował na swojej stronie zapowiedź konferencji "Making 5G Global", która będzie transmitowana już 3 czerwca. Możliwe, że to właśnie tego dnia poznamy szczegóły na temat dostępności Realme GT 5G.Źródło: telefication