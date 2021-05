Poco M3 Pro 5G na wyłączność w Plusie. Niska cena i opaska za 1 zł

Kolejny niedrogi smartfon 5G debiutuje w Polsce.

Abonenci chcący korzystać z sieci nowej generacji mają coraz większy wybór niedrogich urządzeń wspierających 5G. Niedawno w Polsce zadebiutował Realme 8 5G , a teraz przyszedł czas na kolejną nowość od Xiaomi. Sieć Plus ogłosiła, że smartfon Poco M3 Pro 5G 64GB będzie dostępny na wyłączność u "zielonego" operatora. Cena? Co najmniej zachęcająca.1 czerwca w ofercie Plusa pojawi się najnowszy model Xiaomi wspierający największe zasięgowo 5G w Polsce. Na start sprzedaży operator przygotował ciekawą promocję –

foto. Plus

Poco M3 Pro 5G ma sporo atutów

foto. Xiaomi

foto. Xiaomi

1 zł na start i 24 raty po 37,41 zł/mies. za sprzęt,

1 zł na start i 36 rat po 24,94 zł/mies. za sprzęt.

Plus podaje, że Z sieci 5G (2600 MHz TDD) może korzystać już 12 mln mieszkańców Polski w ponad 160 miejscowościach we wszystkich 16 województwach. Zasięg 5G w Plusie jest cały czas powiększany, a równocześnie systematycznie poszerzane jest także portfolio urządzeń z dostępem do 5G.Xiaomi Poco M3 Pro 5G 64 GB wyposażony jest w procesor. Dzięki zintegrowanemu modemowi 5G, urządzenie obsługuje podwójny tryb gotowości 5G (dual SIM 5G).Na pokładzie znajdziemy 6.5-calowy ekran LCD IPS wspierający. Nie zabrakło też najważniejszych modułów i złącz: NFC, radio FM, BT 5.1, złącze słuchawkowe.Urządzenie posiada zestaw trzech aparatów z główną matrycą 48 MP, obiektywem makro 2 MP i czujnikiem głębi 2 MP. Pojemna bateria 5000 mAh, sprawia, że smartfon może wytrzymać nawet dwa dni bez ładowania. Poco M3 Pro 5G 64 GB będzie dostępny w trzech kolorach: POCO Yellow, Power Black i Cool Blue.Plus będzie oferował smartfon również w abonamencie, przykładowe oferty promocyjne:Promocyjny zestaw Poco M3 Pro 5G za 899 zł w pakiecie z opaską Mi Band 5 za 1 zł od jutra można kupić na stronie plus.pl/flashsaleŹródło: Plus