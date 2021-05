Sony Bravia X94J 4K LED - telewizor dla wymagającego konsumenta

Sprzęt dla fana sportu i gier.

foto. Sony

eXtended Reality obrazu Sony wciąga bardziej niż rzeczywistość

Technologia Full Array Local Dimming

Telewizor dla fana sportu i gier

Coś dla kinomaniaków

Google TV i funkcjonalny pilot

Dodatkowe funkcje Bravii XR

Dlaczego warto kupić model X94J?

Konsument ma możliwość zamontowania podstawy, którą stanowią estetycznie wykonane nóżki, w dwóch wariantach: wąsko lub szeroko (z wyjątkiem wersji 50”). Opcja ta okazuje się bardzo przydatna, jeśli dysponujemy małym stolikiem TV.foto. SonyBravia X94J znajdziemy w ofercie 23 sklepów sieci Sony Centre zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz w sklepie internetowym pod adresem scentre.pl . Model jest oferowany w czterech przekątnych: 50”, 55”, 65”, 75” (w sprzedaży od 7 czerwca) - w zależności od potrzeb oraz wielkości salonu idealnie wkomponują się w naszą domową przestrzeń. Egzemplarz w rozmiarze 50” kupimy w Sony Centre – Klif w cenie 4 999 zł.W najwyżej pozycjonowanych seriach telewizorów Sony z 2021 r., w tym X94J, znajdziemy dedykowane rozwiązania sygnowane skrótem XR, odpowiedzialne m.in. za kontrast, dźwięk, ruch, kolor, czy upscaling (podnoszący treści do wyższej rozdzielczości).W trakcie oglądania przedmiotów, nasz mózg nieświadomie skupia swoją uwagę na pewnych punktach. Najnowszy procesor Sony dzieli ekran na wiele stref i przy użyciu inteligencji poznawczej ustala, w którym miejscu znajdują się tzw. punkty koncentracji uwagi. W wielkim uproszczeniu, jednostka jest w stanie naśladować działanie ludzkiego wzroku i słuchu. Procesor Cognitive XR analizuje materiał filmowy na wielu płaszczyznach, co sprawia, że każdy element jest korygowany w powiązaniu z pozostałymi, nadając spójny i naturalny wygląd całej scenie.foto. SonyXR Upscaling, oprócz zaawansowanego mechanizmu z ubiegłych lat tzw. Object based super resolution, wykorzystuje nową metodę, polegającą na tzw. reprodukcji tekstury (Texture reproduction). Umożliwia ona wygenerowanie jeszcze lepszej rozdzielczości obrazu.Przy pomocy technologii XR Triluminos Pro uzyskujemy wierniejszą reprodukcję kolorów, szerszą paletę barw. Tym samym użytkownik ma okazję zobaczyć więcej szczegółów na ekranie X94J.Sony X94J został wyposażony w technologię FALD - tylne pełne podświetlenie z lokalnym wygaszaniem. Jest to jeden z większych atutów odbiornika. Ponadto producent zainstalował matrycę typu VA, zdecydowanie lepiej radzącą sobie z reprodukcją czerni niż konkurencyjny typ IPS. Połączenie tych dwóch elementów ma kluczowy wpływ na zwiększenie poziomu kontrastu. Użytkownik dzięki temu jest w stanie zauważyć na ekranie swojego X94J m.in. więcej detali w ciemnych scenach.Full Array LED opiera się na umieszczeniu diody LED na całej tylnej powierzchni panelu LCD. Rozwiązanie to gwarantuje bardzo dobrą dystrybucję światła, co w głównej mierze przekłada się na równomierne podświetlenie matrycy.foto. SonySystem lokalnego wygaszania działa na zasadzie miejscowego/strefowego sterowania obszarami podświetlenia za pomocą algorytmu. Ma to bardzo duży wpływ na poziom kontrastu. Dzięki zastosowanej technologii FALD otrzymujemy na ekranie naszego telewizora bardziej realistyczną, głębszą czerń.Bez wątpienia Bravia X94J stanowi bardzo dobry wybór dla graczy oraz fanów sportu. Po pierwsze, w odbiorniku znajdziemy matrycę o częstotliwości odświeżania 100/120 Hz. Po drugie, standardowy telewizor, starając się uzyskać jednocześnie płynność ruchu i wyraźny obraz, traci na jasności. XR Motion Clarity gwarantuje, że obraz nie traci na jakości, nawet podczas szybkich scen. Po trzecie, TV oferuje złącze HDMI 2.1 - tak istotne dla konsol nowej generacji np. PlayStation 5. W tym wypadku HDMI 2.1 obsługuje następujące funkcjonalności: eARC (obsługa formatów Dolby Atmos i DTS:X), ALLM (automatyczny Tryb gry, mający wpływ na zmniejszenie opóźnienia), 4K w 120 kl./s. oraz VRR (eliminujący przycinanie gier, zwiększając płynność obrazu - funkcja niebawem zostanie aktywowana przez aktualizację systemu).Niewątpliwie połączenie takich składowych jak: system FALD, matryca typu VA, szeroka paleta barw, zauważalny efekt HDR, gwarantuje dobrą jakość obrazu w trakcie seansów filmowych. Dodatkowo na pokładzie Bravia X94J znajdziemy kilka ciekawych rozwiązań dla kinomaniaków. Jednym z nich jest dedykowany tryb dla Netflix. Został on specjalnie skalibrowany przez inżynierów Sony odpowiedzialnych za jakość obrazu oraz specjalistów od koloru z firmy Netflix.foto. SonyBravia Core to nowa platforma VOD dedykowana dla telewizorów Sony z serii XR. W odróżnieniu od innych serwisów streamingowych, Bravia Core oferuje bardzo duży bitrate, sięgający 79 MB/s. Jakość obrazu po włączeniu opcji Pure Stream jest zbliżona do tej, jaką możemy znaleźć na płytach Blu-ray UHD. W serwisie znajdziemy m.in. filmy z certyfikacją IMAX Enhanced, dla których producent przygotował specjalny fabryczny zoptymalizowany tryb (obraz i dźwięk DTS). Warto przypomnieć mniej zorientowanym czytelnikom, że IMAX to przede wszystkim inny format rejestrowania filmów. W praktyce, dla widza przed TV, oznacza to przede wszystkim brak czarnych pasów w filmach.W przypadku emisji filmów, czy seriali w szerokim zakresie dynamiki (HDR), X94J jest kompatybilny z następującymi formatami: HLG, HDR10 i Dolby Vision, zapewniającym 12-bitową głębię koloru oraz dynamiczne metadane.Platformą systemową, obsługującą model X94J, jest Google TV, działający w oparciu o Android TV 10. generacji.Wszystkie nasze filmy, seriale, aplikacje, subskrypcje są agregowane w jednym miejscu przy użyciu Google TV. System na podstawie danych (np. zainteresowania, szukanych fraz/filmów) pozwala lepiej dopasować wyszukiwane materiały.Za pomocą mikrofonu wbudowanego w pilocie możemy wprowadzać komendy głosowe w języku polskim. Mamy możliwość wyszukania informacji dotyczących pogody, aktualnych wydarzeń, itp. lub innych interesujących nas treści np. w serwisie YouTube.Pilot dołączony do telewizora jest bardzo funkcjonalny, a zarazem estetycznie wykonany. Na przednim panelu znajdziemy numeryczną, przejrzystą klawiaturę oraz dedykowane klawisze, aktywujące bezpośrednio aplikację: Netflix, YouTube, Prime Video, Disney (serwis niebawem powinien pojawić się w Polsce).foto. SonyW Bravia X94J znajdziemy technologię Ambient Optimization, która jest wykorzystywana na dwóch płaszczyznach – wizja i fonia. Wbudowany w odbiorniku czujnik światła dopasowuje emitowany obraz do warunków panujących w pomieszczeniu. Dźwięk natomiast jest optymalizowany względem miejsca, z którego oglądamy TV. Bardzo istotnym elementem z punktu widzenia użytkowników Apple jest kompatybilność telewizora z AirPlay 2 i HomeKIT, zapewniająca bezproblemową synchronizację urządzeń.Sony Bravia X94J zapewne zaspokoi oczekiwania niejednego konsumenta. Telewizor sprawdzi się zarówno w trakcie emisji wydarzeń sportowych, gier na konsoli, jak i nocnych seansów filmowych. Egzemplarz ten oferuje bowiem wszystko to, co powinien mieć odbiornik 4K LED najwyższej klasy, tj.: 120 Hz matrycę, Full Array LED z lokalnym wygaszaniem, HDMI 2.1, nowoczesny i przejrzysty system, a także wsparcie dla aplikacji oraz rozwiązań firm zewnętrznych (Apple - AirPlay2).Model Bravia X94J znajdziecie w Sony Centre – Klif w cenach zaczynających się do 4 999 zł za przekątną 50”, 5 699 zł za 55” oraz 6 699 zł za 65”. Warto sprawdzać aktualne oferty w salonach sieci Sony Centre oraz na stronie scentre.pl Partnerem artykułu jest Sony Centre.