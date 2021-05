TeamGroup zaprezentował DDR5 Elite, SSD NVMe 8 TB i zestaw DDR4 256 GB dla HEDT

TeamGroup i jego gamingowy T-Force szykują wydajne moduły DDR5

Moduły pamięci DDR5 zawitają do portfolio sprzedaży TeamGroup już wkrótce / Foto: TeamGroup

Bieżące technologie w nowym wydaniu - DDR4 kit 256 GB i SSD NVMe PCI-E 3.0 8 TB

Aż 256 GB (8 x 32 GB) szybkiej pamięci DDR4 dedykowanej HEDT / Foto: TeamGroup

Nośnik SSD TeamGroup MP34 8 TB / Foto: TeamGroup

Firma TeamGroup jest znana za granicą od dawna, chociaż w Polsce dopiero od dość którego czasu możemy mówić o jakiejkolwiek rozpoznawalności. Marka specjalizująca się w pamięciach RAM czy SSD zaprezentowała szereg nowości na targach Computex 2021.Przede wszystkim warto zaznaczyć, że TeamGroup jest jedną z pierwszych firm, która. Zrobił to jeszcze w grudniu 2020 roku. Teraz w końcu TeamGroup DDR5 Elite Series można było uświadczyć jako namacalny produkt. Zaprezentowany DDR5-4800 Elite jest pierwszą pamięcią RAM nowej generacji tej firmy. Będzie miała pojemność 16 GB, napięcie pracy 1,1 V i wbudowaną obsługę ECC PMIC (to tej pory ECC znajdowało zastosowanie tylko w profesjonalnych platformach). Niestety jak widać po materiałach graficznych, chodzi o zwyczajne czarne moduły bez radiatorów.Jednak gamingowy dział T-Force także miał coś do powiedzenia. TeamGroup zdradził, że pod swoją marką skierowaną dla graczy, będziemy mogli zobaczyć moduły DDR5 z możliwością przetaktowania, wprost stworzone do overclockingu. Dużo dobrego w tej materii da wbudowany układ zarządzania energią PMIC i możliwość stosowania napięć nawet powyżej 2,6 V (oczywiście standardowe moduły DDR5 będą pracowały z 1,1 V).Więcej wyjawiono w temacie TeamGroup Xtreem ARGB DDR4 8 Memory Kit. To zestaw składający się z aż 8 modułów DDR4, który jest przeznaczony dla wydajnych platform HEDT Intela i AMD. Charakteryzuje się podświetleniem ARGB z półprzezroczystymi elementami, radiatorami wykonanymi z aluminium i dobrymi osiągami. W pudełku znajdziemy 8 kości po 32 GB o taktowaniu 3600 MHz i z opóźnieniami CL18-22-22-42. Oczywiście będą wspierać profile OC, a firma deklaruje składanie gotowych modułów z wyselekcjonowanych kości o lepszych właściwościach.Ostatnią wartą większej uwagi prezentacją był nośnik SSD TeamGroup MP34 8 TB na złącze M.2, który korzysta z interfejsu PCI-Express 3.0 x4. Nie jest to więc piekielnie szybki sprzęt klasy PCI-Express 4.0, ale wciąż nie można odmówić mu pewnego rozmachu. W końcu mamy na rynku niewiele modeli SSD 8 TB. Producent deklaruje szybkość odczytu na poziomie 3500 MB/s i zapisu 2900 MB/s, a operacje wyjścia/wejścia miałyby wynosić 450K i 400K IOPS (odpowiednio przy odczycie i zapisie).Niestety TeamGroup zastosował pamięć typu 3D QLC, a nie 3D TLC, więc część entuzjastów komputerów może kręcić nosem. Za to będzie dawał aż 5 lat gwarancji na MP34 8 TB, więc może przekona tym niektórych użytkowników obawiających się technologii QLC.Źródło i foto: TeamGroup / wccftech