Nadchodzące zegarki Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro z nowym interfejsem (wideo)

Premiera tuż, tuż.

Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro

Premiera zegarków Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro dopiero 2 czerwca tego roku, a my możemy podziwiać oba urządzenia już dziś na dobrej jakości zdjęciach i materiałach wideo. Źródłem przecieku jest - jak to przeważnie bywa w przypadku produktów z Państwa Środka - chiński serwis społecznościowy Weibo.W sieci ukazały się fotografie oraz nagrania z udziałem dwóch najnowszych smartwatchy firmy Huawei, których premiera odbędzie się 2 czerwca. Dzięki nim uzyskaliśmy wgląd w odświeżony interfejs użytkownika oraz odmieniony system sterowania funkcjami zegarka. Pojawiła się chociażby fizyczna koronka, podobna do tej z Apple Watcha. Pod nią znajduje się kolejny fizyczny przycisk.