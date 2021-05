Xiaomi nie jest tą marką, co kiedyś. List otwarty punktuje grzechy producenta

Fani są rozgoryczeni.

List otwarty do Xiaomi bezlitośnie punktuje praktyki firmy

Marka Xiaomi na samym początku swojej działalności chciała zawojować lokalny i światowe rynki, sprzedając dobre smartfony w bardzo atrakcyjnych cenach. Nawet wyposażone w świetne podzespoły flagowce tej marki dało się swego czasu kupić za "czapkę śliwek", co przyniosło chińskiej firmie rzesze fanów praktycznie na całym świecie. Polityka producenta zaczęła zmieniać się w pewnym stopniu, gdy urządzenia Xiaomi zawładnęły rynkami na niemal wszystkich kontynentach. Firma nie wahała się podnieść cen czołowych telefonów głównie po to, aby maksymalizować zyski i... być bardziej "premium". Taki stan rzeczy, w połączeniu ze spadkiem jakości produktów nie podoba się fanom. Ci wystosowali niedawno do Xiaomi list otwarty.Fani Xiaomi nie są zadowoleni z tego, jakich praktyk dopuszcza się ich ulubiona marka. Najwierniejsze ich grono, użytkujące na co dzień sprzęt Xiaomi, Redmi i POCO postanowiło zaapelować do korporacji, celem zmiany podejścia do prowadzonego przez siebie biznesu i nakłonienia do powrotu do chwalonych niegdyś praktyk. Podnosi się chociażby argument o tym, że niegdyś otwarte na modyfikacje i personalizację MIUI stało się systemem zamkniętym wraz z udostępnieniem ROM-u Global.