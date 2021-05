15 gadżetów na każdą okazję z AliExpress do 20 złotych

Fajne, tanie gadżety.



Zakupy na AliExpress? Zanim to zrobisz, przeczytaj nasz artykuł. Tym razem wyszukaliśmy interesujące gadżety z AliExpress, które kupić można w cenie do ok. 20 złotych lub... znacznie mniejszej. Postawiliśmy na gadżety użyteczne, które nie powinny szybko wylądować gdzieś w kącie mieszkania. Jeśli w niniejszym zestawieniu nie znalazłeś niczego na siebie, pod polecanymi dziś produktami znajdziesz odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów dotyczących polecanych gadżetów z AliExpress. Jest ich co niemiara.



1. Ręczna waga cyfrowa - idealna na wakacje

Wybierasz się na wakacje i nie masz pojęcia, czy zmieścisz się w wyznaczonym limicie masy bagażu? Zamów niedrogą wagę ręczną i rozwiąż ten problem. Poręczne urządzenie jest w stanie ocenić precyzyjnie masę do 40 kilogramów. Lepiej zapłacić teraz 14 złotych, niż dopłacić paręset na lotnisku.



Cena: ok. 14 złotych



2. Płaski kabel Ethernet RJ45 - od 0,5 do 30 metrów

Warto mieć w zapasie co najmniej jeden przewód Ethernetowy RJ45. Proponujemy taki, niedrogi i o płaskim profilu, który łatwiej można poprowadzić przy ścianie. Do wyboru długości od pół metra aż do 30 metrów. Ceny? Bardzo atrakcyjne. Oceny kupujących? Bardzo wysokie.



Cena: od ok. 7 złotych



3. Najlepsza zabawka antystresowa

Ten 12-ścienny kliker to moim zdaniem najlepsza zabawka antystresowa, jaka kiedykolwiek powstała. Jeśli towarzyszy Ci czasem uczucie stresu lub po prostu lubisz czymś zajmować swoją dłoń, ten gadżet pozwoli skutecznie rozładować napięcie za sprawą dwunastu różnych w dotyku powierzchni.



Cena: ok. 15 złotych



4. Gra Uno w wersji Super Mario

Popularna gra imprezowa Uno w ciekawym wydaniu. Tym razem w korzystnej cenie nabyć da się wariant nawiązujący do kultowej gry Super Mario. Zasady Uno są proste, a zabawa - przednia.



Cena: ok. 14 złotych



5. Ładowarka samochodowa 48 W z Quick Charge od KUULAA

Nie masz jeszcze ładowarki samochodowej z prawdziwego zdarzenia? Zmień to, kupując ładowarkę KUULAA o mocy 48 W. Do wyboru warianty z dwoma portami USB-A lub jednym USB-A i jednym USB-C.



Cena: ok. 14 złotych



6. Kabel USB-C w oplocie z wsparciem szybkiego ładowania

Przewodów USB-C nigdy za wiele - te lubią się po jakimś czasie zepsuć lub zgubić. Spraw sobie zapasowy kabelek od Baseus. Docenisz jego wysoką jakość wykonania (oplot!) oraz dopasowaną do preferencji długość. Do Android Auto w aucie polecam przewód 50-centymetrowy lub nawet 25-centymetrowy, który znajdziesz w innej ofercie.



Cena: od ok. 7 złotych



7. Włącznik dotykowy światła Ubaro

Postaw na nowoczesność, zastępując tradycyjne przełączniki światła płytkami dotykowymi. W Polsce królują rozwiązania Livolo, ale Ubaro nie zostaje daleko w tyle. Na AliExpress podświetlana płytka włącznika światła to wydatek zaledwie 25 złotych - znacznie mniejszy, niż w przypadku produktu konkurencyjnego.



Cena: ok. 20 złotych



8. Kabel USB-C z zagiętymi końcówkami

Być może z różnych względów potrzebujesz kabelka USB-C o zagiętej końcówce. Jeśli tak, znajdziesz go w tej ofercie. Przewód wspiera szybkie ładowanie i ze względu na długość od 25 do 100 centymetrów da się go dopasować do różnych zastosowań. Ja korzystam z krótszej wersji przewodu w swoim samochodzie - może i Tobie się przyda?



Cena: od ok. 3 złotych



9. Narzędzia do demontażu paneli w aucie i nie tylko

Każdy majsterkowicz powinien mieć w swojej narzędziówce przyrządy do zdejmowania elementów tapicerki samochodowej. Przydadzą się na etapie wymiany oświetlenia, mieszka skrzyni biegów i w wielu innych sytuacjach, w których trzeba będzie delikatnie podważyć jakiś element.



Cena: ok. 7,50 złotych



10. Przewód AUX do podłączenia sprzętu audio - różne długości

Przewody AUX to rzecz nieoceniona do podłączania głośników komputerowych, kina domowego lub smartfonu ze złączem jack 3.5 mm do systemu audio w aucie. W ramach tej oferty sprzedawany jest niezłej jakości kabelek w kilku wariantach.



Cena: od ok. 8 złotych



11. Klocek piankowy do ćwiczeń

Ćwicząc w domu rób to tak, aby się nie zniechęcać. Zapewnij sobie odpowiednie warunki do ćwiczeń - zadbaj o matę oraz inne niezbędne akcesoria. Wśród nich powinien znaleźć się klocek z pianki ułatwiający na przykład wykonywanie planków.



Cena: ok. 11 złotych



12. Maskotka o dwóch nastrojach, świecąca w ciemności

Pomysł na prezent dla drugiej połówki? Niedroga metoda na urozmaicenie swojego otoczenia? Bez względu na motywację, te pluszaki wyglądają przeuroczo. Można je odwrócić na drugą stronę, zmieniając tym samym wyraz pyszczka danego stworzenia. Do wyboru wiele wzorów.



Cena: ok. 14 złotych



13. Przezroczysta taśma obustronna

Spektrum zastosowań przezroczystej taśmy obustronnej jest bardzo szerokie. Jedno jest pewne: okaże się użyteczna w każdym domu.



Cena: ok. 4 złote



14. Imprezowa gra w alkokości

Oto coś dla dorosłych czytelników naszego serwisu. Gra w alko kości rozkręci każdą imprezę z napojami wyskokowymi. Radzimy bawić się rozważnie...



Cena: ok. 2 złote



15. Automatyczna wyciskarka do pasty do zębów

Oto coś dla dorosłych czytelników naszego serwisu. Gra w alko kości rozkręci każdą imprezę z napojami wyskokowymi. Radzimy bawić się rozważnie...