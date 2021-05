X-kom: opłata reprograficzna podniesie ceny 80 procent produktów

Tanio już było (?).

Opłata reprograficzna - lista urządzeń

Zestaw urządzeń audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych - 4% (wysokość stawki)

Radio z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych - 4%

Odtwarzacz audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych - 4%

Inne urządzenie audio lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych - 4%

Komputer stacjonarny - 4%

Komputer przenośny (w tym laptop, netbook, notebook), tablet i podobne urządzenia - 4%

Nagrywarka CD, DVD, BluRay i podobne urządzenia - 4%

Telewizor z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych - 4%

Dekoder telewizji cyfrowej z funkcją nagrywania - 4%

Odtwarzacz wideo lub audio-wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych - 4%

Komputerowy nośnik pamięci masowej (dysk twardy, SSD i podobne nośniki) - 4%

Przenośny elektroniczny nośnik pamięci (pendrive, karta pamięci i podobne nośniki) - 4%

Zapisywalna płyta optyczna (płyta CD, DVD, BluRay i podobne nośniki) - 4%

Zapisywalny cyfrowy nośnik pamięci wideo (kaseta, taśma i podobne nośniki) - 4%

Maszyny skanujące albo kopiujące w ilości od 0 do 1 kopii albo skanów na minutę - 4%

Maszyny skanujące albo kopiujące w ilości od 2 do 99 kopii albo skanów na minutę - 4%

Maszyny kopiujące albo skanujące w ilości od 100 kopii albo skanów na minutę - 2%

Czytniki książek elektronicznych e-book, plików PDF i podobne urządzenia - 2%

Cyfrowe aparaty fotograficzne z niewymienialnymi obiektywami - 2%

Papier kserograficzny - 1%

"Nie mamy żadnych wątpliwości, że tak się stanie. Artyści i przedstawiciele ustawodawcy uważają, że ceny nie wzrosną, bo producenci i sprzedawcy, w ramach walki o klienta na wolnym rynku, wezmą te koszty na siebie. Problem tylko polega na tym, że w naszej branży prowizje na sprzętach są bardzo niskie, z reguły poniżej 10 procent. Opłata reprograficzna w obecnie proponowanej formule zjadłaby połowę tego, co zarabiamy. W ten sposób nasz biznes przestałby być opłacalny"

Opłata reprograficzna obejmie nowe urządzenia - to rzecz przesądzona. Według zapewnień strony rządowej podatku od smartfonów nie będzie, ale pełna lista urządzeń objętych nowym podatkiem wygląda dość przerażająco. Ceny elektroniki w Polsce w związku z tym wzrosną, a zapłacą za to konsumenci, pomimo że politycy oraz przedstawiciele artystów próbują zaklinać rzeczywistość, przekonując, że ciężar ten przyjmą na siebie sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii rozwiewa Kamil Szwarbuła, rzecznik prasowy sieci, w swojej wypowiedzi dla serwisu Android.com.pl. Potwierdza, że podatek zostanie nałożony de facto na kupujących. Opłata reprograficzna to jednorazowa rekompensata, ponoszona przez producentów sprzętu elektronicznego na rzecz artystów i twórców utworów chronionych prawem autorskim, za możliwość niekomercyjnego bezpłatnego korzystania z ich dzieł na tych urządzeniach. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego zaproponowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zakłada znaczące rozszerzenie listy sprzętu objętego daniną począwszy od 1 stycznia 2022 roku.Urządzenia objęte opłata reprograficzną w świetle nowych przepisów:Czy opłata reprograficzna spowoduje wzrost cen elektroniki? Rzecznik prasowy sieci sklepów x-kom jest o tym przekonany:- komentuje w odpowiedzi na pytanie zadane przez dziennikarza.