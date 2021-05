PlayStation 5 dostępne w NEONET i RTV EURO AGD. Duży wybór zestawów

Warto zajrzeć.

PlayStation 5 - zestawy w NEONET

Jeszcze niedawno w mediach pojawiały się informacje, że problemy z dostępnością PlayStation 5 mogą potrwać co najmniej do przyszłego roku. Tymczasem w ostatnich tygodniach sprzęt pojawia się w kolejnych sklepach i zakup konsoli w Polsce nie stanowi już większego problemu.Niestety sprzedawcy wciąż wykorzystują duże zainteresowanie PS5 i oferują konsolę wyłącznie z grami i akcesoriami, co znacznie podnosi koszt zakupu. W ofercie sklepu NEONET pojawiły się właśnie nowe zestawy, a niektóre z nich wyglądają całkiem sensownie. Przykładowo za 2849 zł możemy kupić PlayStation 5 z grą Returnal i abonamentem PlayStation Plus na 90 dni.Poniżej prezentujemy aktualnie dostępne zestawy, ale pamiętajcie, że oferta może ulec zmianie w każdej chwili.