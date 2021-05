Western Digital wprowadza wydajne dyski dla graczy z serii WD_Black dla PC i konsol

Trzy nowe urządzenia SSD.

WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD

WD_BLACK D30 Game Drive SSD

WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD będzie dostępny w wersjach 250GB, 500GB oraz 1TB w cenie: 298,99 zł, 454,99 zł i 881,99 zł. Dysk można już teraz zamawiać – w ramach preorderu – na stronie Western Digital Store.Kolejną nowością jest– kompaktowe urządzenie dla użytkowników konsol. Nowość oferuje szybkość odczytu danych sięgający 900 MB/s – a dzięki maksymalnej pojemności 2 TB (co pozwala na zapisanie do 50 gier) gracze mogą spędzić więcej czasu na graniu, zamiast kasować i ponownie pobierać ulubione tytuły. Dysk zaprojektowano tak, by idealnie pasował wizualnie do nowych konsol, wyposażono go też w demontowaną podstawkę.WD_BLACK D30 Game Drive SSD jest dostępny w wersjach o pojemnościach 500 GB ($89.99), 1TB ($149.99) oraz 2TB ($269.99).Producent przygotował też coś dla fanów Xboxa.to zbudowana z myślą o współpracy z konsolą Xbox i oficjalnie licencjonowana dla tej platformy wersja WD_BLACK D30 Game Drive SSD. Dysk zapewnia wysokie prędkości oraz wysoką pojemność, zamknięte w obudowie zainspirowanej wzornictwem konsoli Xbox.Użytkownicy mogą go błyskawicznie podłączyć i zacząć tworzyć ogromną kolekcję ulubionych gier lub wykorzystać jako miejsce do przechowywania nowych tytułów (jednocześnie mogąc uruchamiać tytuły dla Xbox One bezpośrednio z dysku). Wraz z dyskiem nabywca otrzymuje miesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass Ultimate zapewniającej dostęp do ponad 100 gier na PC i konsolę, a także rozgrywki multiplayer dla graczy konsolowych.WD_BLACK D30 Game Drive SSD for Xbox dostępny jest w wersjach 500GB ($99.99), 1TB ($169.99) oraz 2TB ($289.99).Źródło: WD